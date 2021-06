On connaît la programmation des Sérénissimes de l'humour à Monaco

L’humour sacrifié sur l’autel de la sécurité sanitaire. Pendant une (longue) année, ce foutu Covid nous a privés de vannes aiguisées balancées depuis la scène. Celles et ceux qui font du rire leur fonds de commerce ont rongé leur frein comme jamais.

Aujourd’hui, alors qu’un déconfinement progressif s’opère en France et à Monaco, ces conteurs de blagues reprennent du service. Notamment en Principauté où les Sérénissimes de l’humour, reportés à deux reprises, se tiendront du 10 au 13 novembre.

« Avec la période difficile que nous venons de traverser, je pense que rire nous changera les idées, nous fera beaucoup de bien. Les humoristes ont tout autant besoin du public et de jouer sur scène que les spectateurs ont besoin de venir voir des spectacles », confie Salim Zeghdar, président délégué de Monaco Live Productions.

Même si le créateur du festival a dû faire une croix sur la sémillante et en vogue Inès Reg – « Elle a un tournage qui s’est greffé ce jour-là », le plateau d’humoristes se veut alléchant et expérimenté, dans des styles d’écriture diversifiés.

Voilà le programme.

Patrick Bosso

(10 nov à 20 h)

Avec une douzaine de spectacles au compteur, le natif de la Belle de Mai à Marseille jouera sur scène Dernier Round dès novembre.

Monaco devrait être l’une de ses premières étapes.

« C’est un artiste de talent qu’on essaye de faire venir depuis quinze ans aux Sérénissimes. Cette fois, c’est la bonne », se satisfait Salim Zeghdar. Le pitch de cet humoriste à l’accent chantant et à la gouaille légendaire entretient, toutefois, le flou sur la nature du spectacle. Serait-ce la der de Patrick Bosso ? Réponse sur scène.

Le Comte de Bouderbala (11 nov à 20h)

Habitué des Sérénissimes de l’humour, le Comte de Bouderbala – alias Sami Ameziane dans l’intimité – sera aussi de la partie.

Ancien joueur professionnel de basket, avant de s’essayer à l’exercice périlleux des scènes ouvertes, l’humoriste jouera son troisième opus, après deux spectacles vus par deux millions de spectateurs.

Avec un point de vue aiguisé et décalé, il propose un stand up sur les thèmes qui lui sont chers, entre actualité brûlante du moment et sujets intemporels.

Élie Semoun

(12 nov à 20h)

« Peut-on rire de tout ? » Pierre Desproges avait sa petite idée sur cette question épineuse.

Élie Semoun, dans son septième spectacle en solo Élie Semoun et ses monstres, y répond à sa manière : confier des enfants à un djihadiste repenti, retrouver Xavier l’handicapé enfin heureux, danser une valse avec l’urne funéraire de sa mère, faire découvrir un Tinder pour racistes, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité…

Autant de sujets auxquels s’attaque celui qui a cartonné lors de son précédent spectacle à partager, avec une tournée marathon de 200 dates.

Hassan de Monaco

(13 nov à 20h)

Pour clore ce millésime 2021, place au local de l’épreuve : Hassan de Monaco. Le résident monégasque, par ailleurs infirmier anesthésiste au CHPG, raconte avec beaucoup d’humour, de tendresse et d’énergie, son enfance sur le Rocher et sa passion pour sa profession.

Actuellement en tournée en France, Belgique, Suisse et au Liban, Hassan de Monaco a connu un véritable succès au festival OFF d’Avignon en 2019. « Hassan, je l’ai vu naître dans ce métier. Il m’a abordé, je rentrais dans un bloc opératoire, se marre Salim Zeghdar. Son spectacle est une valeur sûre. Il ira loin. C’est un vrai bosseur, soucieux du détail dans l’écriture. »



Réservation : Grimaldi Forum au +377.99.99.30.00. et sur www.grimaldiforum.com et sur les points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Géant, ticketmaster...). La billetterie ouvre aujourd’hui.