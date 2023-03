Olivier de Benoist : "Je ne suis jamais allé à Monaco, je vais jouer sur les clichés qui font rire"

Dans ses précédents spectacles, Très très haut débit et Fournisseur d’excès, Olivier de Benoist incarnait, tour à tour, un macho s’érigeant contre la dictature des femmes puis un gentleman maladroit au plaidoyer plus adouci, certes, mais toujours aussi caustique envers la gent féminine. Dont sa femme et sa belle-mère. Après un passage aux misogynes anonymes et un bilan de sa vie à l’heure de la quarantaine dans 0/40 ans, revoilà sur scène l’humoriste à la bonhomie légendaire avec une nouvelle cible : ses quatre enfants de 5 à 17 ans.



Un one-man-show moins trash que les précédents, baptisé "Le Petit Dernier", qu’il jouera au Grimaldi Forum le 15 mars, à 20 h, lors des Sérénissimes de l’Humour. Mais celui qui a cartonné dans l’émission de Laurent Ruquier, On n’demande qu’à en rire, use toujours volontiers de son humour grinçant et de sa mauvaise foi légendaire, qui plus est avec une certaine habileté dans le texte. Reste à savoir s’il s’est fâché avec sa progéniture qu’il n’épargne guère.

Interview.



Dans vos spectacles précédents, votre femme et votre belle-mère en prenaient pour leur grade. Dans le dernier, c’est au tour de vos propres enfants. Vous aimez vous aventurer sur ces terrains glissants ?

[Rires] Ce n’est pas vraiment glissant. S’attaquer au couple, aux rapports entre hommes et femmes, tous les humoristes le font car ce sont les sujets les plus populaires au monde. En one-man-show, il faut avoir une certaine légitimité dans les sujets que vous abordez car automatiquement vous devenez sincère. Et cela tombe bien, j’ai quatre enfants.



Ils sont une source d’inspiration inépuisable ?

Avec deux adolescents et deux petits, cela permet de ratisser large. Les sujets vraiment marrants concernent les nouveau-nés et les premières années : les couches, le mouche-bébé, le tire-lait, les pleurs. L’adolescent, lui, est un personnage de cartoon, comme peut l’être la belle-mère. Il ne va pas vite, est un peu écervelé et bizarre. Le sujet des enfants est parfait pour rire. Il faut que les gens aient les codes. Dans le public, tout le monde est concerné de près ou de loin par l’enfance.

"Là, J’ai voulu ce spectacle sans aucune vulgarité"



Ils ont le sens de l’humour au moins ?

Beaucoup ! [rires] Je fais de l’humour depuis 18 ans donc ils m’ont toujours connu avec ce métier. Ils sont très exigeants. Un enfant ne dira jamais, par gentillesse ou politesse, que vous êtes drôle. Il rit seulement s’il trouve ça drôle. Ce qui a, parfois, été difficile quand j’ai commencé comme magicien lors d’anniversaires. C’est le public le plus dur, de très loin. Quand vous arrivez à divertir des enfants, vous pouvez divertir tout le monde.



Vous avez voulu ce spectacle moins trash, moins graveleux que les précédents. Cela a demandé une autre gymnastique d’écriture ?

Un humoriste qui débute commence toujours par le très trash car c’est plus facile de faire réagir le public. J’avais donc tendance à être naturellement un peu paillard. Là, J’ai voulu ce spectacle sans aucune vulgarité. C’est plus long à écrire mais c’est plus jouissif.

"Je déteste l’idée qu’un spectateur ne comprenne pas la blague"



Vous dites souvent que vous êtes un obsédé textuel et obsédé par le fait que tout le monde rit dans la salle. Pourquoi ce besoin ?

Je ne crois qu’au texte qui doit être drôle « lu », et pas « dit », et que quelqu’un d’autre puisse interpréter. Mais c’est beaucoup plus long. Quant aux rires dans la salle, je déteste l’idée qu’un spectateur ne comprenne pas la blague. Nous, les humoristes, surtout depuis l’ère des smartphones, passons notre vie à regarder les actualités, donc on est surinformés. Les spectateurs ne le sont pas forcément alors il faut faire attention à ne pas sélectionner des informations connues par une minorité. Cela n’aurait pas de sens.



Vous guettez chaque réaction du public ?

Évidemment. Lors de l’écriture du spectacle, dès que le rire du public ne me satisfait pas, j’enlève la vanne. Je n’ai aucun ego d’auteur à le faire. Je n’écris pas pour moi mais pour le public.

"Cela peut-être un peu prétentieux mais je suis un bon père de famille, très présent"



Vous jouez "Le Petit Dernier" depuis janvier 2020. Le spectacle a-t-il évolué, notamment avec le Covid et les confinements ?

Le spectacle est un être vivant. C’est un peu mon cinquième enfant, donc oui il est revu. Entre la première et aujourd’hui, on a rajouté ou enlevé des éléments, on intègre des blagues propres à l’endroit où l’on joue. A Monaco, où je ne suis jamais allé, je vais jouer sur les clichés qui font rire. La matière première est formidable.



Le père indigne que vous incarnez dans le spectacle est, on l’imagine, bien loin de la réalité. Quel genre de père êtes-vous ?

Cela peut-être un peu prétentieux mais je suis un bon père de famille, très présent, peut-être trop pour mes enfants. L’exercice de la paternité m’amuse beaucoup. J’ai découvert une théorie : moins on s’en occupe, plus c’est casse-pieds et ennuyeux. L’inverse est tout aussi vrai. J’ai la chance d’avoir grandi avec six frères, de voir mes enfants grandir. C’est le plus beau métier du monde.

"Ceux qui font de l’éducation positive totale font une grave erreur"



Un conseil aux parents et futurs parents ?

Avoir un enfant n’est pas une maladie, ce n’est pas grave, contrairement à ce que veulent instiller un certain nombre de faux professionnels du secteur qui inondent le marché de coaching de parentalité.

Au contraire, c’est plutôt super génial, canon. Il faut rester léger. Quand les parents viennent voir mon spectacle, ça les détend de voir un père horrible. Ils peuvent se dire que ce n’est pas grave, certains jours, d’en avoir marre de leurs enfants. Il faut juste en rire.



On oppose souvent la parentalité dite « positive » avec une autorité et un cadre plus stricts. Votre avis ?

Dans mon spectacle, justement, je me moque de l’éducation positive. En réalité, la vérité est au milieu. Je trouve cela bien de tenir compte de l’enfant, de le comprendre au maximum, plutôt que d’avoir un autoritarisme bête et méchant. Mais si vous enlevez toute autorité envers un enfant, il n’a plus de cadre et il se perd. Ceux qui font de l’éducation positive totale – évidemment ça les arrange car ils n’ont plus besoin d’être sévères – font une grave erreur.

"J’ai un contrat avec les spectateurs"



Vous dîtes dans un sketch qu’un enfant « coûte cher et pollue ». Il y a un message derrière ?

Aucun. Cela me fait juste rire de dire qu’un enfant coûte environ 50 000 euros. Alors je dis à mes enfants que je leur donne cette somme tout de suite et qu’ils peuvent partir. [rires] S’il y a un bien un truc que je déteste, c’est de culpabiliser le public. Ce n’est pas mon rôle. Quand je monte sur scène, j’ai un contrat avec les spectateurs et je m’engage à les faire rire. Et ça marche car ils reviennent.



Justement, votre prochain spectacle est déjà en préparation ?

Oui, je travaille dessus mais je me concentre avant tout sur mes tournées. On ne peut pas imaginer à quel point c’est long de faire un spectacle qui marche très bien. Quand vous l’avez, vous n’avez pas envie de vous en séparer. Et vous ne savez pas si vous aurez le talent, les opportunités, d’en faire un autre aussi bien.



Savoir +

Le Petit Dernier, présenté par Monaco Live Productions. Le mercredi 15 mars, à 20 h, au Grimaldi Forum. Réservation : +377.99.99.30.00 ; www.grimaldiforum.com ; www.monaco-live-productions.com ; ou points de vente habituels.

Tarif : 42 euros.