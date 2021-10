L'humoriste Tanguy Pastureau garde "les pieds sur terre"

"À l’avenir, chacun aura droit à quinze minutes de célébrité mondiale", disait Andy Warhol. Cela tombe bien: Tanguy Pastureau s’en fout! À un point que le chroniqueur de France Inter en a fait un spectacle. "Parce qu’être célèbre, en fait, c’est une galère…"

C’est lui qui le dit, le clame sans vergogne. Exhortant Brigitte Macron à prendre sa retraite de prof, en écoutant du Delerm. Ce qui fait somnoler ou endort. Mieux qu’un Xanax… Retraçant la destinée brûlante de Jeanne d’Arc, qui n’est pas qu’un lycée, une place ou un cendrier. Les errances capillaires et grammaticales de Nabilla…

Non mais allô quoi, ce gars-là ne se refuse rien! Ne leur passe pas la brosse, à ces stars, souvent de bas de placards. De cuisine. Servies à toutes les sauces, marseillaises ou ch’tis.

Il égratigne. Il écorche. Il ventile. Il disperse. Comme balançaient nos tontons à la table de la comtesse de Rueil-Malmaison. En même temps, le Tanguy – qui à 47 ans n’est plus chez papa maman, là-haut en Bretagne, au pays de la crêpe et de la pluie (ce qui va bien ensemble si on y ajoute une lampée de chouchen) –, sait de quoi il cause.

La photo dans L’Obs n’était pas la bonne

Cette starisation à la louche, grossière, il l’a touchée du doigt (l’auriculaire)… Mis en lumière dans un portrait national – "mon tout premier!" – dans L’Obs, il y a eu comme un schisme dans l’article: "En fait, et je vous assure que c’est authentique, les types se sont trompés de photo!".

Le "Suntorii" (son pseudo vite abandonné car il rimait avec sushi) en a tellement ri, qu’il a décidé d’utiliser cette méprise comme fil conducteur de son one-man-show.

Lui qui, plus jeune, ne se voyait qu’à cheval sur les ondes, les grandes, a donc pris son bâton de pèlerin pour mettre des coups de pied au cul.

"Sans méchanceté gratuite, je précise. Il n’y a pas de propos scandaleux. Ce qui ne m’empêche pas de faire hurler à une salle que Jean Castex est un enfoiré…" En même temps, il est Premier ministre.

"J’utilise l’absurde. De toute façon, je pense que lorsqu’un texte est travaillé, on peut tout dire." Le sien étant ciselé, imaginez le carton. Surtout qu’il évolue. Au fil de l’actu, son carburant quotidien.

Personne ne le harcèle dans le train

Il évolue, comme le bonhomme. Enfin à l’aise sur les planches. "Les débuts, dans un petit club parisien, ont été poussifs. Il y a eu des plantages. Il m’a fallu du temps pour trouver la manière de dire les choses. Pour me trouver, moi."

L’anti star. "Je ne vis pas pour les applaudissements. Je ne me laisse pas griser par tout ça. Et puis, pour l’instant, personne ne me harcèle dans le train. Ne m’embête quand je mange. Bref, je garde les pieds sur terre."

Et le sang froid à l’instant du coup de chaud. Lorsque le rideau se lève. "Ce lien avec le public, cette complicité, c’est formidable. La scène est un tel espace de liberté." Qu’il ne se gêne pas pour crier à tous ces spectateurs conquis: "Votre vie vaut autant que celle d’une star!"

L’ode aux anonymes d’un Pastureau qui n’a pas encore pris un œuf sur le pif, ni le PAF. De là à briguer l’Élysée, il y a encore une omelette. Et vu qu’il n’est pas attiré par les ors de la République, c’est parfait. Son palais, à lui, c’est la salle des lumières. Entrez, l’artiste!

Ce samedi 2 octobre, à 20h30, au Casino de Hyères. Res. 04.94.03.73.05 ou fantaisie-prod.com

Le 25 février, au Théâtre Galli, à Sanary-sur-Mer.

Le 26 février, à l’Espace Julien, à Marseille.