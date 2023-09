Les quatre dates de Gad Elmaleh au Stockfish à Nice affichent déjà complet

Vous aimez Gad Elmaleh? Vous n’êtes pas les seuls. Les quatre spectacles programmés au Stockfish (les 18 et 19 septembre et les 3 et 4 octobre) affichent complet.

À peine la billetterie ouverte, elle a été prise d’assaut. Inutile donc d’accuser le serveur informatique de plantage: tout fonctionne. Il n’y a simplement plus un ticket disponible. Car "la plus petite des grandes salles" dispose d’une jauge limitée: 200 places assises, 600 en configuration debout.

Gad Elmaleh est un habitué de la Côte d’Azur et du Stockfish où il est déjà passé cet été. De là à penser qu’il pourrait ajouter des dates, pourquoi pas. Mais là encore, il faudra être hyper réactif pour tenter de décrocher un billet d’entrée car le public l’aime et se bouscule. La rançon du succès, forcément.