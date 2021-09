De passage à Nice dimanche, Marc Jolivet "remixe Le Petit Prince" et revient sur sa longue carrière

Il nous l’a dit et répété au cours de notre entretien à l’Hôtel Aston: à 71 ans, Marc Jolivet est tourné vers l’avenir, et vers la scène, évidemment. Le 4 novembre prochain, on le retrouvera ainsi à Sanary, pour la reprise de Comic Symphonic.

Cette envie de voir ce que le futur lui réserve n’a pas empêché l’humoriste de jeter un œil derrière son épaule. Dans Mémoires d’un artist’ocrate (1), il balaye son existence de manière chronologique, avec une étonnante précision. En déroulant le fil de son existence, on croise Bourvil, Daniel Balavoine, Coluche, François Berléand, François Mitterrand...

Presque le fils de Jeanne Moreau et Raymond Devos

Ses grands succès, avec le sketch du Digicode, évidemment, Le Fils d’Hitler, son seul et unique tube, sa relation contrariée avec le cinéma, ses débuts marquants au Club Med de la grande époque, sa relation avec ses parents et ses frères et sœurs, dont le cinéaste Pierre Jolivet: tout y passe. "Vous allez découvrir que j’ai failli être le fils de Jeanne Moreau et Raymond Devos et que j’ai aussi failli me faire buter par les flics, à 18 ans, à Boston, pendant une tournée", glisse Marc Jolivet avec malice.

Tout en évoquant ses échecs, comme le flop retentissant de son film Diogène au Festival de Cannes 1983, il n’hésite donc pas à s’affubler du titre d’artist’ocrate. Traduction? "J’adore ce néologisme. C’est à la fois de l’humour et de la prétention absolue. Je n’ai jamais été une star, mais je ne suis pas rien non plus. J’existe depuis cinquante ans. L’artist’ocrate, il n’y en a qu’un, c’est moi."

Dimanche à 15h dans le Jardin Albert 1er, avec sa compagne Julie Guinard, Marc Jolivet fera une lecture "remixée" du Petit Prince de Saint-Exupéry. "Je vais faire la démonstration que c’est un livre raciste et sexiste. Le personnage va devenir un mâle blanc dominant, il faut tout changer! Même pas d’écriture inclusive, pas un migrant, pas un black... Bon, je ferai ça les deux premières minutes. Ensuite, on lira la version adaptée par Gérard Philipe, une œuvre exceptionnelle."

1. éditions Robert Laffont. 456 pages. 20,50 euros.