De Donald Trump aux politiques français, tout le monde en prend pour son grade dans le nouveau spectacle de Jacques Mailhot

Un temps mis sur la touche car le genre était jugé ringard, les chansonniers ont à nouveau le vent en poupe. Il faut dire que la satire politique, ça fait toujours rire.

Et plus c’est cruel et gros, plus ça plaît. À Paris, le Théâtre des deux ânes, dirigé par Jacques Mailhot, est spécialisé dans ce genre de spectacles. Ça décape, parfois à l’acide, mais ça marche!

Cette fois-ci, Florence Brunold, Michel Guidoni, Gilles Détroit et donc Jacques Mailhot ont disséqué les propositions et les comportements des hommes politiques français, européens et même mondiaux car ils se demandent s’ils ne nous ont pas dupés, autrement dit... n’y a-t-il pas Trumperie sur la marchandise ?

Voilà quarante-sept ans que vous dégommez les hommes politiques. Vous n’en avez pas assez?

Oh, je ne dégomme pas moi, j’observe et je commente. Je suis plus un observateur souriant et rieur qu’un "dégommeur".

Ce n’est pas notre rôle, il y a des élections pour dégommer les hommes politiques.

N’est-ce pas nécessaire de dénoncer les travers des hommes politiques?

Cela fait partie de la démocratie. Les chansonniers sont des soupapes de sécurité, ça allège la charge du citoyen. Comme le disait Robert Rocca [chansonnier parisien, ndlr]: "On a toujours besoin d’un gouvernement, on ne peut pas tout mettre sur le dos de sa femme".

"Il y a des régimes qui avancent masqués, des gens qui font de la fausse écologie pour des intérêts très divers, etc."

Qu’est-ce qui vous attire chez les hommes politiques car c’est, quand même, votre fonds de commerce?

C’est la politique, c’est-à-dire ce qu’ils racontent, les propositions parfois hallucinantes et ubuesques qu’ils peuvent faire.

C’est ça la politique, le reste n’a pas d’intérêt: la vie sexuelle d’Emmanuel Macron on s’en fout. Chacun gère son cul comme il l’entend.

De quoi est-il question dans Trumperie sur la marchandise, votre dernier spectacle?

On est parti du jeu de mots, tromperie-Trumperie pour en faire un titre générique qui regroupe un petit peu tout ce que l’on nous propose, aujourd’hui, sur le marché de la politique. Un marché dans lequel il y a pas mal de tromperies donc...

C’est-à-dire?

Il y a des régimes qui avancent masqués, des gens qui font de la fausse écologie pour des intérêts très divers, etc.

Ce titre nous permet de parler à la fois de ce qui se passe en France, comme la réforme des retraites ou les gilets jaunes et puis aussi de ce qui se passe à l’étranger. C’est un titre qui nous permet de balayer extrêmement large.

Et donc aussi de parler de Donald Trump?

Bien sûr qu’on en parle mais le spectacle ne porte pas que sur Donald Trump, cela n’intéresserait pas grand monde, connaissant le nombrilisme des Français. C’est comme dans Tout est bon dans le Macron, on ne fait pas le spectacle que sur Macron, il y a quand même autre chose.

"J’ai appris à écrire plutôt vite et à être réactif sur l’actualité..."

Pour ce spectacle vous êtes entourés de Florence Brunold, Gilles Détroit et Michel Guidoni, de "vieux" compagnons de route. Vous écrivez les textes tous ensemble?

C’est plutôt une somme d’écritures individuelles. J’en écris une grosse partie mais chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Michel écrit ses parodies chantées avec un garçon qui s’appelle Jean-Patrick Douillon, qui sévit également avec nous dans La Revue de presse, sur Paris Première. Florence et Gilles écrivent leurs textes, moi les miens. Et j’écris la partie commune pour faire le liant.

Vous êtes en permanence sur scène, vous créez également beaucoup de spectacles et vous êtes aussi à la télé. Comment faites-vous pour tenir ce rythme?

Je crois que c’est un peu l’habitude. Quand je faisais L’Oreille en coin sur France Inter, j’écrivais plus que ça car la fréquence était hebdomadaire et il fallait, tous les dimanches, arriver avec une dizaine de sujets. Donc j’ai appris à écrire plutôt vite et à être réactif sur l’actualité...

"Nous, les chansonniers, nous évitons de tomber dans cette "bien-pensance" effrayante."

Donc la retraite à soixante-quatre ans ce n’est pas pour vous?

Ben non, j’en ai soixante-et-onze! (rires) J’ai pas vu passer l’âge pivot, j’ai voulu monter sur le pivot mais il s’est cassé donc... voilà.

J’attends le prochain âge pivot. Peut-être qu’Édouard Philippe décrétera prochainement soixante-quatorze ans et, dans ce cas, j’ai encore trois ans à tenir!

Il serait étonnant que vous vous arrêtiez un jour...

Je vais ralentir mais je ne vais pas m’arrêter. Je suis d’ailleurs déjà en train de ralentir.

Dans vos spectacles, y a-t-il des sujets que vous vous interdisez de traiter?

Oui, en général, la maladie car elle peut toucher tout le monde. C’est souvent atroce, quelquefois sinistre, triste. Ce n’est pas tabou mais, on sait que quand quelqu’un est atteint d’une maladie grave, on évite d’en parler.

Pour le reste il n’y a pas d’interdit mais, le problème, c’est que l’on vit dans une société où il y a de plus en plus d’interdits avec des groupes de pression, des communautarismes.

Auparavant, il n’y avait pas tous ces groupes de pression et nous étions plus libres. Mais nous, les chansonniers, nous évitons de tomber dans cette "bien-pensance" effrayante.

