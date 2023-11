Redouane Bougheraba, Gad Elmaleh, Sacko Camara...: nous étions au premier Monak's Comedy Club à Monaco

La piste de danse a laissé place à une estrade et des centaines de chaises collées les unes aux autres. La cabine du DJ, elle, a été investie par des techniciens du son. Sur une scène minimaliste, trois éléments ont été disposés: les lettres dorées "MK", un micro et un tabouret.

Ce mercredi soir, la discothèque de la route de la Piscine a tenu sa première session du Monak’s Comedy Club, un rendez-vous de l’humour que Medy Anthony, patron des lieux, entend pérenniser. Deux représentations jouées à guichets fermés, soit 530 personnes venues faire vibrer leurs muscles zygomatiques.

Nino Arial, Sacko Camara, Emy, Redouane Bougheraba, Gad Elmaleh et GSL saluent le public à la fin du show. Photo Chris Cottard.

Il faut dire que la tête d’affiche et initiateur de la soirée, programmée au stade Vélodrome à Marseille le 22 juin 2024, n’est nul autre que Redouane Bougheraba, valeur sûre du stand-up hexagonal. Le Marseillais de 45 ans est connu (et apprécié) pour dézinguer son public avec des noms d’oiseaux, et plus si affinités. "On sait à quoi s’attendre avec lui. On va passer un sale quart d’heure", pressentent, sereins, Imed et Islem, deux Niçois installés au premier rang.

L’ambiance grimpe crescendo

Et le show commence à toute berzingue, malgré la demi-heure de retard. Avant d’introduire chacun de ses quatre camarades et amis puis d’annoncer une surprise en fin de soirée, Redouane Bougheraba clashe à tout-va. Il s’en prend à Kevin et Cindy, assis au plus près de la scène, apostrophe "le sosie de Johnny Depp", démonte "les reines du shopping" du premier rang, évoque le mètre carré onéreux en Principauté. "Il paraît que ça atteint 120.000 euros le mètre carré à certains endroits. En fait, pour ce prix-là, t’as une douche", se marre-t-il.

Les spectateurs ont apprécié cette soirée d’humour. Photo Chris Cottard.

La moyenne d’âge du public tourne autour des 30-40 ans. De rares parents ont osé venir avec leur progéniture. Erreur de débutants. "Sérieux les enfants, qu’est-ce que vous faites ici, demande-t-il, taquin. Bon les amis, on va passer un bon moment."

La promesse sera aisément tenue.

Gilles Saint-Louis, alias "GSL", ouvre le bal. Le Martiniquais évoque tour à tour l’accent antillais, la sexualité et le plaisir personnel ou encore l’homosexualité. Peinant par moments à emporter franchement son auditoire, quelques vannes bien senties font toutefois mouche.

Emy, alias "Afida Burger". Photo Chris Cottard.

Puis, sur Single Ladies de Beyoncé, Emy apparaît sur scène. "Je sais que vous vous dîtes que j’ai des cheveux magnifiques. Mais, en vrai, on m’appelle Afida Turner. Et Redouane m’appelle Afida Burger", clame celle qui fait sa première partie en tournée, pas rancunière pour un sou. Pêle-mêle, elle aborde son rapport à la nourriture, sa demande idéale de mariage, sa façon d’user de son statut d’orpheline pour faciliter l’obtention d’un job, le problème du foot dans un couple. "Mon mari, il est né à Paris mais il supporte Marseille. C’est comme si Zemmour agitait le drapeau de l’Algérie dans un stade."

Sacko Camara Photo Chris Cottard.

L’ambiance monte crescendo. L’énergique Sacko Camara, casquette à l’envers, captive l’audience avec son sketch du frenchy qui part à l’aventure aux États-Unis pour apprendre l’anglais. "Je me suis marié en plein Covid. Une bonne technique de crevard pour moins payer", enchaîne-t-il, avant de discourir sur la peur que les femmes inspirent à leurs maris ou la cherté d’avoir un enfant.

Nino Arial, colocataire de Redouane Bougheraba dans la vie, complète le casting en causant du harcèlement de rue, du mariage et des Arabes. "Les gars, Karim Benzema n’est pas un membre de votre famille ", tacle-t-il. Avant son passage, discrètement présent dans la salle, l’humoriste avait sondé les rires du public pour adapter ses sketchs.

Gad Elmaleh. Photo Chris Cottard.

Rapport qualité-prix imbattable

Et puis, le clou du spectacle, la surprise tant attendue. Gad Elmaleh, habitué du Rocher et ami de Redouane Bougheraba, déboule sur scène. Le duo d’humoristes avait déjà fait le show, en septembre, à la fin du spectacle de Roman Frayssinet au Grimaldi Forum. "Je vais vous dire la vérité. Je suis là ce soir parce que je n’avais pas d’autres plans." La jeune génération présente dans la salle ne connaît pas cette légende de l’humour. "La voix de Gru dans Les Minions, c’est moi", les rassure-t-il avant d’enchaîner des sketchs savoureux: le rapport à l’argent, le pote qui se gargarise des travaux récemment réalisés dans sa maison. Sur la vanne d’un spectateur, il rebondit plein d’autodérision. "Fais gaffe, je m’y connais en plagiat ». « Vous êtes un public exceptionnel. Je sens dans vos voix et applaudissements un enthousiasme sur le rapport qualité-prix". À 35€ la place, les spectateurs en ont largement eu pour leur argent. "D’habitude, on est obligés de se déplacer à Nice ou à Cannes. Là, ça vient à nous, c’est que du bonheur", réagit Ramzi Chatti.

Charge, désormais, au MK de faire aussi fort pour la deuxième session.