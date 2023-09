Laura Felpin, Gad Elmaleh, Maxime Gasteuil, Laura Calu... 7 humoristes à ne pas manquer à la rentrée

Laura Calu fend l’armure

En février dernier, Laura Calu a pris le temps d’affûter sa lame du côté du Théâtre Le Colbert à Toulon. La Varoise, qui a grandi du côté de Correns, a ensuite entamé une tournée nationale avec "Senk". Un spectacle au nom énigmatique, qu’il faut voir pour en découvrir le sens. En début d’année, lors d’un entretien, la comédienne assurait avoir mis sur pied quelque chose de "plus sincère" que par le passé, avec "Laura Calu en grand".

"On sent que j’ai grandi, j’assume plus mes propos", commentait-elle alors, expliquant avoir décidé de laisser plus de place à "la vraie Laura", tout en laissant ses personnages exister.

Celle qui se présente sous les traits d’une gladiatrice romaine sur son affiche se jettera dans l’arène du Théâtre de la Cité, à Nice, le 20 octobre.

> Rens. theatredelacite.fr.

Laura Felpin. Photo Franz Chavaroche.

Laura Felpin, toutes les femmes de ta vie

En avril, elle a remporté le Molière de l’humour. Même avant cela, on aurait été tenté de placer la native de Mulhouse tout en haut de la pyramide des gens qui nous font marrer. Il y a deux ans, déjà, elle nous avait fait une grande impression à Nice, au Théâtre de la Cité, avec son co-auteur Cédric Salaun. On la retrouvera donc avec grand plaisir à Antibes, au Théâtre Anthéa, les 18 et 19 septembre. Elle sera aussi plus tard au théâtre Galli, à Sanary, le 8 novembre. L’occasion de retrouver celle qui a marqué les esprits dans le sarouel d’Annick, Ovni babos du "Flambeau", ou dans la peau de multiples personnages. On pense à Lætitia, influenceuse en devenir. Ou à Jennifer, Alsacienne au caractère bien trempé. Des incarnations devenues populaires sur Instagram qui rythmeront ce spectacle baptisé "ça passe". "Il y a surtout des inédits, des passages en mode stand-up, du théâtre, de la musique, de la danse. Avec pour fil rouge ces questions: Pourquoi on ne fait plus société? Pourquoi on se pense toujours meilleur que les autres? En décrivant les bizarreries des gens, je finis par évoquer les miennes", explique Laura Felpin.

> Rens. anthea-antibes.fr. et www.theatregalli.com

Gad Elmaleh. Photo Luc Boutria.

Marathon azuréen pour Gad Elmaleh

On l’a constaté ces derniers temps: Gad Elmaleh est de plus en plus présent dans les Alpes-Maritimes. Que ce soit pour saluer les copains, comme ce fut le cas début août aux Plages du Rire à Nice, avec Kev Adams et Redouane Bougheraba. Ou bien pour tester de nouveaux sketchs.

Visiblement requinquée après avoir connu une période sans, entre accusations de plagiat et revers outre-Atlantique, la star a prévu six représentations dans le 06. Si celles du Théâtre de Grasse (deux séances le 7 octobre) affichent déjà complet, il est encore possible de se faufiler au Stockfish, à Nice, pour l’une des quatre dates prévues, les 18 et 19 septembre, puis les 3 et 4 octobre!

> Rens. gadelmaleh.com.

Kevin Razy Photo DR.

Kevin Razy, vanneur polyvalent

Théâtre, Web, littérature, télévision, cinéma, radio... Depuis ses premières apparitions dans "On ne demande qu’à en rire", en 2012, Kevin Razy aura fait preuve d’une grande polyvalence. Parfois avec réussite, parfois moins.

Dans "Fallait être là", un show qu’il rodera le 30 septembre à Nice, au Théâtre de la Cité, puis le 6 octobre à Toulon, au Théâtre Le Colbert, il a plutôt décidé de se pencher sur ses déconvenues. En version minimaliste, il évoque aussi une comédie musicale hip-hop qu’il projette de monter. Ou pas.

> Rens. theatredelacite.fr et lecolbert.fr

Alison Wheeler. Photo Xavier Maingon.

Alison Wheeler, attention ça pique

Passée par "La Bande originale" sur France Inter, vue régulièrement au cinéma et chroniqueuse régulière dans l’équipe de "Quotidien" sur TMC, Alison Wheeler cache toujours une sulfateuse dans son dos. De quoi surprendre ceux qui ne s’arrêtent qu’à sa voix fluette.

Sa tournée (qui passera par Hyères et le Casino Partouche, le 14 octobre), prise d’assaut ces derniers temps, permet aussi de découvrir une facette plus tendre du personnage.

> Rens. casino-hyeres.partouche.com/spectacles.

Photo F. S..

Maxime Gasteuil renvoie beaufs et bobos dos à dos

Apprécié lors du dernier Festival de Ramatuelle, Maxime Gasteuil voit les choses en grand. Le 3 octobre, on le retrouvera au Palais Nikaïa, à Nice. Une salle à la mesure de la popularité du Girondin, suivi par plus de 900.000 personnes sur Instagram. Quand on l’avait interviewé, Maxime Gasteuil avait présenté son show "Retour aux sources" comme "une histoire d’amour en humour".

Ecrit pendant le confinement, son spectacle renvoie dos à dos, avec talent, les travers des Parisiens trop branchouilles et ceux de leurs homologues provinciaux, parfois bien bourrus. En tout cas, ce bon gars du Sud-Ouest se sentira à son aise à Nice. "En dessous de Lyon, je me sens comme un enfant du pays, super bien accueilli par les gens", nous avait-il affirmé.

> Rens. nikaia.fr/programmation/maxime-gasteuil.

(DR)

Marie s’infiltre, sacré culot

Le 7 octobre au Casino Partouche, à Hyères, la Parisienne invitera son public à ne plus avoir honte de rien. Sacrément libérateur, n’est-ce pas? Il faut dire qu’en matière de lâcher-prise et d’audace, la trentenaire, repérée en 2017 avec des vidéos mêlant absurde et "coups" spectaculaires (comme quand elle avait infiltré un défilé Chanel, occasionnant un beau bazar), en connait un rayon. Entre sketchs, comédie musicale, impro et textes littéraires (Marie Benoliel a fait khâgne, hypokhâgne et Sciences Po avant de basculer vers le Cours Florent), son spectacle s’appelle simplement "Culot". La couleur est annoncée.

> Rens. casino-hyeres.partouche.com/spectacles.