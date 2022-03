Une centaine de réfugiés ukrainiens déjà pris en charge par la Croix-Rouge monégasque

Au niveau local, la Croix-Rouge monégasque intervient auprès des réfugiés dans le cadre de la cellule de coordination créée à la demande du prince Albert II.

"On interagit avec les différents services du gouvernement, comme la Daso (Direction de l’Action et de l’Aide Sociales) et on apporte aux ressortissants ukrainiens qui sont sur le territoire ou de passage ici une aide administrative dans les déclarations auprès des différents services", explique Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque.

Au total, en comptant les réfugiés installés sur les communes limitrophes de la Principauté, la Croix-Rouge monégasque a aidé depuis le début de la guerre une centaine de personnes pour de l’aide financière, du vestiaire, des tickets services, des colis alimentaires, de l’aide administrative et de l’écoute, et ce dès les premières heures du conflit.

À partir de ce mardi, elle dispensera aussi dans ses locaux des cours de langue française pour adultes. Les équipes sont aussi intervenues dans les écoles de Monaco sur ce qu’est le droit humanitaire.