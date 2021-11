"Un pays tombé si bas...". Atterré, le secouriste azuréen Patrick Villardry raconte sa mission humanitaire au Liban

Au programme également: deux journées de formation aux risques majeurs prodiguées à la police municipale. Surtout, le trio a pu constater les tensions qui minent le Liban. À l’image d’une manifestation contre le président Michel Aoun orchestrée par des partisans de Samir Geagea, le leader chrétien à la tête des Forces libanaises.

"On sent ces tensions très fort. L’ambiance est très, très dure, constate Patrick Villardry. Les gens ne se déplacent plus parce qu’il n’y a plus d’essence. Les magasins fonctionnent avec des groupes électrogènes. Le bruit et la pollution m’ont frappé. Quand on marche dans la rue à Beyrouth, ça vous prend à la gorge, même avec le masque! Les gens ont faim. On ne trouve pas de viande. Et au port de Beyrouth, rien n’a bougé. Ce pays était une vitrine, c’est devenu une poubelle! Ça fait de la peine..."

Symptomatique: les secouristes ont rencontré "des dames qui n’avaient même pas d’argent pour acheter du chocolat aux enfants. Quand un pays en est là, c’est qu’il est tombé très bas..." Le trio ne s’est pas contenté de leur offrir du chocolat. Il compte renvoyer des médicaments et du chocolat pour Noël. "On ne va pas les lâcher."