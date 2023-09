Séisme au Maroc: dans l’Atlas, chaque vie épargnée semble relever du miracle

"Tout fini, tout fini…" Mohamed répète en boucle ces deux mots de français qu’il connaît. "Tout fini", rabâche cet habitant de l’Atlas en pointant du doigt une à une les maisons de son Douar. Un petit village, comme des centaine d’autres, coincé dans les plis de cette chaîne de montage qui s’étend sur des kilomètres au sud de Marrakech.

Dans ce hameau perdu sur la route d’Imintanoute, Mohamed raconte, au beau milieu d’une pièce où seul un pan de mur retient encore le toit, qu’il dormait là avec sa femme lorsque la terre a commencé à trembler. Ils n’ont eu que le temps de s’enfuir. Toutes les maisons ont été détruites.

"Je ne suis pas mort"

Quelques minutes de piste plus loin, à Toukhribine, le constat est le même ou presque. Seule la petite mosquée est encore debout. Youssef pointe un index vers le ciel. Il y voit un signe divin. "Hamdoulilah", il remercie Dieu aussi de n’avoir pas fait de morts ici. Un miracle. Car, en revanche, aucune des trente habitations en pisé qui abritaient autant de famille n’a résisté à la secousse. Toukhribine, lui aussi, n’est plus qu’un amas de pierres et de terre.

Au-delà des milliers de victimes qu’il a emportées, le séisme qui a frappé le Maroc a fait des dizaines de milliers de sans-abri. L’immense majorité d’entre eux vit toujours dans ces Douars qui les ont vus naître. Parfois sous de simples couvertures tendues entre deux arbres. Ils manquent de tentes, de nourriture, de médicaments… Ils manquent de tout, malgré l’incroyable mobilisation de tout un pays.

Les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ne tiennent parfois plus que grâce à un pan de mur.

Des norias de convois

Des norias de convois continuent de converger vers l’Atlas. Lancés par les autorités royales ou animé par la simple générosité des Marocains et des dizaines de milliers d’expatriés que compte le pays. Pourtant, une simple boîte de paracétamol suffit à apaiser un peu Abiba. Si elle pleure toutes les larmes de son corps, ce n’est pas seulement parce que son épaule la fait terriblement souffrir. Elle pleure surtout parce que son mari n’est plus là à ses côtés. Il a été transporté dans un dispensaire… Mais, "hamdoulilah, il n’est pas mort".

Mlagré l’incroyable mobilisation de tout le pays, les habitants de l’Atlas, pour l’instant, manquent de nourriture et de médicaments.

Une fois encore le mot revient en boucle. En arabe cette fois, il raisonne de Douar en Douar. Ceux qui ont survécu n’en finissent plus de remercier Dieu. Il faut reconnaître qu’ici, coincé entre les plis de l’Atlas au milieu de ces centaines de villages ravagés, chaque vie épargnée semble relever du miracle.