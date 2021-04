Sans Bal de la Rose, l’appel à la générosité de la Fondation Princesse Grace

Mécénat culturel

Outre l’aide aux enfants hospitalisés, qui est le sel de son engagement, la Fondation Princesse Grace, présidée par la princesse Caroline, est engagée aussi pour soutenir des projets culturels, artistiques ou sociaux qui sont aussi le reflet de ce qu’était la personnalité de la princesse Grace.

Ainsi, la Fondation finance la Princess Grace Irish Library à Monaco-ville, qui abrite la collection personnelle irlandaise de livres et partitions de musique de la princesse Grace.

Elle contribue aussi à apporter un soutien financier à l'Académie de Danse Princesse Grace et à l'Académie de Musique et de Théâtre Rainier III, en accordant des bourses d'étude à ses élèves les plus méritants.

Pour les années 2020 et 2021, la Fondation consacrera près de 140.000 euros au soutien de ces artistes en herbe.

Enfin, dans les communes limitrophes, la fondation intervient aussi pour aider des familles en difficulté et régler les frais de cantine d’enfants des écoles de La Turbie, Beausoleil, Cap-d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin.