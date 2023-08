Près de 15.000 Ukrainiens sont toujours sur la Côte d’Azur, 18 mois après le début de la guerre

Ça fait exactement un an et demi que la Russie a lancé ses premières hostilités militaires en Ukraine. Un choc pour un peuple dont une partie a fait le choix de fuir son pays et qui a célébré, hier, sa Fête nationale rappelant la Déclaration de 1991, actant l’indépendance de l’Ukraine face à l’URSS…

À Nice, plusieurs événements ont ponctué la journée, attestant du patriotisme autant que de la gratitude des Ukrainiens envers la France.

"Mon mari et moi avons acheté un appartement à Odessa dont nous continuons à payer le crédit, explique Kysilova Hanna, 38 ans, qui vit à Nice depuis mars 2022. Parce que rien ne nous encourageait à quitter notre pays avant le conflit. Mais la vie en a voulu autrement. Aujourd’hui, je découvre la France comme un pays solidaire et je lui suis très reconnaissante de m’avoir accueillie, d’abord seule avec mes trois enfants puis avec mon mari. À chaque fois que j’ai demandé une aide, je n’ai jamais eu de refus. Et je vois beaucoup de compassion et de tolérance dans les yeux des Français. Ça fait chaud au cœur."

À eux seuls, la Côte d’Azur et le Var auront accueilli entre 12.000 et 15.000 personnes - dont environ 3.000 dans le Var. Une démographie qui s’est stabilisée depuis quelques mois. "Actuellement nous avons très peu de nouveaux arrivants", souligne Iryna Bourdelles, présidente de l’Association Franco-Ukrainienne Côte d’Azur (AFUCA) dont les locaux sont à Nice.

De son côté, la préfecture du Var souligne: "Les nouvelles arrivées se poursuivent en 2023 à hauteur d’environ 20 nouvelles demandes de titre par mois en moyenne depuis le deuxième trimestre."

"Trouver un logement est quasiment impossible"

Si on ne connaît pas précisément le nombre d’Ukrainiens qui sont repartis, on sait qu’avoir un toit pour sa famille est la préoccupation majeure des réfugiés. Car aujourd’hui, il reste très peu de famille d’accueil. "Trouver un logement est quasiment impossible, note la présidente de l’AFUCA. Ceux qui n’ont pas pu trouver un travail et surtout un logement ont tendance à vouloir revenir en Ukraine car l’intégration est difficile."

Depuis juillet 2022, compte tenu de la tension sur l’accès au logement dans le Var, 115 Ukrainiens ont par exemple fait le choix de s’installer dans des départements où il est plus facile de trouver un appartement ou une maison: le Cantal, la Nièvre, le Territoire de Belfort, le Jura…

Mais d’autres raisons peuvent expliquer le retour au pays: "Certaines familles décident également de rentrer à cause des enfants (surtout à l’âge adolescent) qui ont du mal à s’intégrer et dont le niveau scolaire baisse, poursuit Iryna Bourdelles. Par ailleurs, les personnes qui avaient un niveau de vie assez élevé ne veulent pas tout recommencer. Enfin, les personnes âgées veulent toutes retrouver leurs maisons."

Des diplômes non reconnus en France

Le barrage de la langue et la non-reconnaissance des diplômes ukrainiens en France sont également deux difficultés essentielles.

Dans le Var, plus de 50% des personnes inscrites à Pôle Emploi ont une qualification supérieure ou égale au bac.

Pourtant, les postes occupés sont le plus souvent dans l’hôtellerie/restauration et dans le secteur secondaire pour les hommes. "Mon mari fait un travail manuel dans une imprimerie, explique Hanna Kysilova qui pense refaire sa vie à Nice avec sa famille. En Ukraine, il dirigeait une compagnie qui est l’équivalent d’EDF. C’est difficile de trouver autre chose pour lui car il ne parle pas français. Quant à moi, j’étais directrice de banque et travaillais depuis 15 ans. Je me consacre à apprendre la langue française et étudie quatre heures par jour. Mais je ne pense pas pouvoir retrouver un emploi dans la banque car les systèmes bancaires sont trop différents."

"Idem dans les métiers de la santé qui ne bénéficient pas d’équivalence de diplômes", souligne Iryna Bourdelles.

Pas facile de repartir à zéro.