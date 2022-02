Les Restos du Cœur de Cannes lancent un appel avant l'ouverture de la campagne nationale

"Il va falloir commander plus de pommes de terre la prochaine fois… Et le produit d’entretien, c’est pour cet aprèm ?" Les bénévoles s’activent, ce mardi matin, avenue Michel-Jourdan. Il faut finir de préparer les paquets pour les bénéficiaires des Restos du Cœur de La Bocca. Un peu de salade verte, des carottes, des navets…

"On a eu la ramasse de Géant, ils viennent de nous donner plein de légumes. On a aussi un magasin bio à Grasse qui nous donne beaucoup de choses. Et quelques petits magasins du coin, aussi. Sinon, les Restos du Cœur nous livrent des dons", explique Laurence Deparis, animatrice du centre de Cannes La Bocca et bénévole depuis huit ans.

"C’est une activité à temps complet"

"On est bien occupé oui. On ne s’ennuie pas. C’est une activité à temps complet, du matin jusqu’au soir. Là, on est de 7 h 30 jusqu’à 17 heures. Le matin, on prépare tout et l’après-midi on sert. " Heureusement, Laurence peut compter sur les bénévoles et ses deux adjointes. Dont Nadine Sylvi, qui s’occupe des stocks. Et, malgré la Covid, la structure n’a pas perdu de bénévoles. Même, elle a dû en refuser de nouveaux. "On est déjà 24. Si on en accepte encore, les gens viendront pour ne pas faire grand-chose… "

Au total, ce sont 175 familles qui viennent dans le centre de La Bocca, une fois par semaine, récupérer des denrées alimentaires. "On donne à chaque famille un carton avec des protides, un accompagnement, un laitage et un dessert." Et une fois par mois, " ils ont des compléments : de l’huile, du sucre, de la farine… et des produits d’hygiène".

Les bénéficiaires peuvent également trouver un coin bébé. Et c’est très important, car la plupart des bénéficiaires sont des grandes familles. "On leur donne du lait jusqu’à 12 mois, des couches, et des petits pots. "

Un lieu de partage

Mais le centre est aussi un lieu de rencontre et de sociabilisation. C’est pourquoi les bénévoles servent un café aux bénéficiaires, lorsqu’ils viennent chercher leur paquet. "C’est important, ça leur fait du bien. Surtout aux personnes âgées. Il y en a qui viennent à deux heures et qui repartent à cinq ! "

Outre la distribution de nourritures, le centre propose, à tous, bénéficiaires ou non, des vêtements, de la vaisselle, des jeux… "On n’achète absolument rien, ce sont les gens qui nous les amènent. Tout au Resto du Cœur est gratuit, il n’y a aucune notion d’argent. " Et pour faire un don, rien de plus simple : il suffit de passer au 160 avenue Michel-Jourdan, les mardis et jeudis !