Les carabiniers à vélo pour Fight Aids Monaco

On les sait sportifs, mais pas forcément cyclistes. Pourtant parmi les 120 carabiniers du Prince, plus de 20 % sont aguerris à la pratique de la petite reine. Et pour s’entraîner, il faut un vêtement adapté!

Depuis une décennie, les carabiniers enfilent à chaque sortie cycliste un maillot floqué aux couleurs de l’association de leur marraine la princesse Stéphanie, Fight Aids Monaco. L’ex-tenue aux touches bleues avait fait son temps.

Un nouvel "uniforme" sportif a été dévoilé hier matin, au Fairmont Monte-Carlo, en présence du souverain et de la princesse Stéphanie. La nouvelle combinaison, rouge aux épaules et noire aux cuisses a de quoi "rendre jalouses les équipes professionnelles", plaisante l’adjudant-chef Denis Raymond, à la manœuvre de ce projet.

Une bonne action

"Auparavant le maillot avait vocation à notre seul entraînement. Cette fois, nous avons voulu franchir un pas en créant ce nouveau maillot, que tout le monde peut acheter afin de lever des fonds pour Fight Aids", continue le carabinier, passionné de cyclisme, qui a pensé et dessiné ce maillot.Un vêtement technique parrainé par le cycliste Philippe Gilbert et fabriqué par la marque professionnelle Ekoï qui met en vente le maillot sur son site internet. C’est la grande nouveauté de ce maillot. S’il n’est pas possible au grand public d’acheter un uniforme de carabinier, cette fois pour la bonne cause, tout le monde pourra s’offrir une tenue cycliste carabinier – plusieurs tailles sont disponibles – de manière à soutenir par cet achat, l’association Fight Aids que les militaires du prince veulent aider.

"C’est une démarche sentimentale pour apporter notre soutien à notre marraine et nous espérons qu’avec ce maillot sur lequel le logo de Fight Aids est prédominant, le message de l’association pourra circuler dans toute la région, voire même au-delà".

Question de fierté

Une solidarité qui a touché particulièrement la princesse Stéphanie et les membres de son association qui accompagnent au quotidien des personnes vivant avec le sida. "Voir le logo de Fight Aids Monaco associé à celui des carabiniers du prince, c’est fort et ça nous fait du bien", assure Hervé Aeschbach, coordinateur de l’association. "La fierté, c’est ce que nous essayons de donner aux personnes affiliées de notre association qui vivent avec le VIH".

Un message qui n’a pas laissé insensible, non plus, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, présent hier pour ce dévoilement et content de voir que les carabiniers aient choisi le vélo comme locomotive de cette action et soulignant que "les champions se construisent dans l’adversité, la même adversité que les personnes malades du Sida doivent vaincre. Et ce projet porte ce message fort".