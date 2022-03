Le prince Albert II annonce l’accueil de réfugiés d’Ukraine en Principauté

Les allocutions télévisées du souverain sont rares mais marquent toujours un moment important pour le pays. C’est le cas à nouveau ce jeudi soir alors que le prince Albert II vient de prendre la parole à l’antenne de Monaco Info pour annoncer sa volonté d’accueillir en Principauté, des réfugiés d’Ukraine forcés à l’exil à cause de la guerre.

Dans le message vidéo, diffusé également sur les réseaux sociaux du Palais princier, le souverain a rappelé son "entière solidarité à la population ukrainienne, victimes de ces opérations militaires". Évoquant "l’effroi" des images quotidiennes qui arrivent de ces villes bombardées.

"Nos écoles, nos bénévoles et nos ressources seront mobilisés"

"À l’heure où je vous parle, plus de 3 millions d’Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, ont été contraints de quitter leur pays. Beaucoup d’autres cherchent encore à fuir" a rappelé le souverain, expliquant que la Principauté se joignait aux appels de communauté internationale en faveur du respect du droit humanitaire.

"Je souhaite que la Principauté de Monaco prenne toute sa part dans l’effort extraordinaire de solidarité internationale. Nous participerons donc à cet élan, à notre mesure et avec les moyens qui sont les nôtres. Nos écoles, nos bénévoles et nos ressources disponibles seront mobilisés pour accueillir, accompagner et soutenir ces personnes déplacées et vulnérables".

Ainsi, le souverain a demandé à son gouvernement de mettre en place une cellule de coordination dédiée à l’accueil et au soutien des réfugiés de cette guerre.

"La Croix-Rouge Monégasque apportera également toute son expertise en matière de gestion de crises humanitaires. Et je sais que de nombreuses autres entités de la société civile monégasque sont aussi à pied d’œuvre pour soutenir les efforts déployés à l’échelle locale et internationale".