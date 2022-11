Le prince a donné le coup d'envoi de la 23e No finish line

L’occasion se devait d’être fêtée. La No finish Line a marqué son grand retour à son format originel dans la pure tradition monégasque avec les danses du groupe folklorique la Palladienne pour sonner le coup d’envoi de sa 23e édition.

Une édition 100% en présentiel donc, après une édition virtuelle en 2020 (avec une application permettant de courir partout et d’engranger les kilomètres) et une hybride l’an passé.

"Certains ont été déçus de ne plus pouvoir participer avec l’application et de pouvoir courir partout dans le monde. Mais la No finish line est avant tout un moment de partage et de rencontre avec les coureurs, les marcheurs, les bénévoles, les entreprises et les sponsors afin de pouvoir continuer à financer nos projets pour les enfants en difficulté ou malade", a rappelé Ariane Favalaro.

La présidente de l’association Children & Future, qui organise cette grande course du cœur, n’a pas caché son "bonheur", samedi, de voir autant de participants réunis sous le chapiteau de Fontvieille.

Plus de 8.200 inscrits

Comme espéré, les gens sont revenus en masse: plus de 8.200 inscrits, dont 320 équipes. Une belle fréquentation pour un objectif ambitieux : "pulvériser les 400.000 kilomètres". Avec un euro reversé pour un kilomètre parcouru, le défi est de taille. "Nous sommes tous un maillon de cette formidable chaîne de solidarité."

L’événement sera aussi l’occasion de collecter des jouets, des baskets ou encore des vêtements pour les plus démunis grâce à des associations comme Semeurs d’espoir ou Abbé 06. "On est là pour toutes les bonnes causes", a souligné Ariane Favalaro devant le souverain qui, un peu après 14h, a sonné le top départ de la course.