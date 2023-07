Le Monaco Collectif Humanitaire fête ses 15 ans avec Olivier Giroud, ambassadeur de cœur

C’est l’histoire d’une incroyable chaîne du cœur, concrétisée en 2008 par le souhait des associations monégasques de rendre hommage à la générosité du prince Albert II à l’occasion de son 50e anniversaire.

Le Monaco Collectif Humanitaire est né (1), sous la coordination de la Direction de la Coopération internationale de Monaco. Il prévoyait alors d’opérer 50 enfants porteurs de pathologies cardiaques non opérables dans leurs pays d’origine (2) "en s’appuyant sur l’excellence médicale du Centre Cardio-thoracique de Monaco et du Centre hospitalier Princesse Grace", a rappelé hier Isabelle Berro-Amadeï, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, lors d’une visite au CCM.

Le numéro 9 français a rencontré les enfants hospitalisés au CCM, accompagné du basketteur de la Roca Team, Yakuba Ouattara. Photo Nice-Matin.

515 enfants hospitalisés en 15 ans

Quinze ans après, ce formidable élan de solidarité a perduré. Et ce sont, à ce jour, 515 enfants qui ont pu être opérés "dont 80 dans les quatre pays partenaires". Car ces dernières années, le MCH s’est engagé à développer les capacités de prise en charge des pédopathologies cardiaques des pays dans lesquels il intervient. Ainsi, des opérations ont pu être financées au Mali, à Madagascar, au Burkina Faso et, depuis l’année dernière, au Sénégal.

Pour marquer le 15e anniversaire de ce dévouement sans faille, une réception était organisée hier au Centre Cardio-thoracique de Monaco, où cinq enfants originaires de Côte d’Ivoire et du Niger ont été opérés en ce début d’été. Fidèle à son rôle d’ambassadeur du cœur du MCH, le champion du monde 2018, Olivier Giroud, est allé à la rencontre des enfants, les bras chargés de cadeaux. (lire ci-dessous)

Le footballeur, qui depuis 9 ans rend régulièrement visite aux enfants hospitalisés à Monaco, a échangé quelques balles avec Farouk, bientôt 4 ans, opéré fin juin à cœur ouvert et déjà de retour, en grande forme dans sa famille d’accueil. Le numéro 9 français s’est aussi rendu au chevet de Fahd, bientôt 4 ans lui aussi, qui se remet doucement de son opération de la semaine dernière.

Accompagnateurs pour le transport en avion, familles d’accueil pour leur assurer le séjour et la douce convalescence, coordonnateurs sur place et à Monaco, donateurs, médecins… des centaines de personnes œuvrent au sein du MCH au service de ces enfants.

Olivier Giroud est l'ambassadeur de cœur du MCH. Photo Nice-Matin.

Tradition caritative

"Les 15 ans du MCH marquent notre engagement humanitaire, qui existe depuis la création du Centre en 1987. Pour preuve les 659 procédures effectuées au Centre depuis 2008 [en parallèle des prises en charges réalisées avec le MCH, le CCM pratique aussi des opérations humanitaires, ndlr]", a souligné Guy Nervo, président délégué du Centre Cardio-thoracique de Monaco, assurant de la mobilisation permanente des équipes aux côtés des associations de la Principauté, "pour que Monaco soit toujours connu dans le monde pour sa tradition caritative".