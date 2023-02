Le gouvernement princier de Monaco alloue une aide d'urgence pour la Turquie et la Syrie

En réponse au double appel d’urgence de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) au lendemain de la catastrophe du 6 février dernier, le gouvernement princier de Monaco a décidé d’apporter son soutien aux Croissants-Rouges turc et syrien.

Selon la FICR, entre 15 et 20 millions de personnes sont affectées par la catastrophe dans les deux pays. Le bilan provisoire s’élève à ce jour à plus de 40.000 morts et selon l’Organisation des Nations Unies ce chiffre pourrait encore doubler.

Le tremblement de terre s'est produit au milieu d'un hiver très rigoureux, dans certaines régions les températures peuvent être inférieures à zéro, fragilisant d’autant plus des populations déjà très vulnérables.

Les fonds alloués par le gouvernement princier sont destinés à apporter une aide d'urgence aux victimes prises en charge par les Croissants-Rouges turc et syrien, sous la forme de fourniture d’abris, complétés par des aides alimentaires et l’accès à de services de santé de base.