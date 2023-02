La Croix-Rouge monégasque débloque 100.000 euros pour la Turquie et la Syrie

Au regard du bilan effrayant après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, survenus le 6 février, qui fait état de plus de 20 000 morts, la Croix-Rouge monégasque renforce sa mobilisation.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé des appels d’urgence d’un montant total de 200 millions de francs suisses pour répondre au séisme meurtrier. Et la Croix-Rouge monégasque a immédiatement débloqué la somme de 100 000 euros sur ses fonds propres à destination de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont les équipes sont mobilisées sur le terrain.

En parallèle, la Croix-Rouge monégasque continue son appel aux dons publics pour soutenir la réponse d’urgence de la FICR.

Il est possible de donner en précisant Turquie/Syrie : par chèque bancaire (à l’ordre de la Croix-Rouge monégasque), en espèces à déposer au siège de la Croix-Rouge monégasque au 27 boulevard de Suisse ou via le site www.croix-rouge.mc, en sélectionnant « Turquie/Syrie » pour un don en ligne ou un virement bancaire.