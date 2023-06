Trois lycéens de Monaco créent un tee-shirt pour soutenir une association humanitaire de La Principauté

En grec, le mot kaiross désigne "le moment opportun". Un symbole qui leur tenait à cœur. À un âge où on sort de l’adolescence Sofia Gilardi, Victoria Lopez de la Osa Franco et Matteo Asscher ont déjà créé leur marque de vêtements.

Le trio, élèves en classe de Seconde au lycée Albert-1er, passionné par la mode, a suivi la conception et la confection de leur premier produit: un tee-shirt portant le nom de la marque sur la poitrine et un cœur stylisé sur le dos, représentant l’envie de répandre l’amour et la générosité.

Car le projet a du fond. L’équipe de Kaiross ayant choisi de reverser une partie des sommes récoltées par la vente de ses produits, à l’association Monaco Aide et Présence (MAP).

"Avoir un impact différent"

"Souvent, on imagine que les jeunes comme nous ne sont pas capables de faire des choses importantes, mais nous voulions montrer que même si nous n’avons que quinze ans, on partage les mêmes valeurs qu’avec des adultes", assure Sofia, qui a dessiné le logo floqué sur 300 tee-shirts. Des vêtements 100% coton, conçus à Montpellier dans une démarche biologique.

"Notre volonté était aussi d’aider les gens moins privilégiés", renchérit Victoria, expliquant le choix de s’allier à Monaco Aide et Présence. "Et nous pouvons avoir un impact différent, continue Matteo, en touchant une audience plus jeune, car les jeunes ne connaissent pas forcément MAP et peuvent ainsi s’intéresser à ses actions et ses valeurs".

L’équipe de Kaiross vend 40 euros pièce les tee-shirts (via le site https://kaiross.xyz) et la moitié de la somme est reversée à l’association monégasque. Le but? Aider à la construction d’une salle de classe pour 40 élèves en Éthiopie.

Un projet identifié par une mission de suivi de deux représentants de MAP au début du mois de mai. L’association soutient sur place, le Centre de Mendida, un village à une centaine de kilomètres de la capitale, Addis Abeba, en accompagnant le suivi nutritionnel des femmes et enfants sous-alimentés.

Le Centre accueille aujourd’hui 288 élèves de familles défavorisées. Et pourra en accueillir une quarantaine de plus, à la rentrée de septembre, grâce aux fonds levés par le projet de Kaiross.