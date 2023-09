Les sapeurs-pompiers de l’association Aide humanitaire Grasse-Menton s'engagent à reconstruire avec les Marocains sinistrés

Pour venir en aide à la population marocaine, victime d’un terrible tremblement de terre, les membres de l’association Aide humanitaire des sapeurs-pompiers Grasse-Menton (AHSP) se mobilisent pour une mission d’aide à la reconstruction.

"Nous avons des contacts avec le Maroc, nous avons apporté du matériel hospitalier aux hôpitaux de Meknès et de Fès. À chaque mission sur une catastrophe, nous allons sur place, là où les besoins se font le plus sentir. Pour cela, on s’appuie sur les pompiers locaux. L’achat du matériel se fait sur place. Et on reconstruit avec les locaux, c’est un travail pour lequel ils sont payés, ça fait travailler tout le monde", explique Georges Ricci, président fondateur de l’association, créée il y a 30 ans.

Sur plusieurs fronts

Leur première mission, en 1992, a été d’aider les sinistrés de Vaison-la-Romaine. La dernière: l’aide à l’Ukraine. Ils n’ont hélas pas chômé depuis, ils ont répondu aux appels pour les catastrophes en France, dans le monde et les guerres. Ils sont allés dans tout l’Hexagone, comme pour les sinistrés de la tempête Alex. Ils ont effectué 68 grandes et longues missions.

"Si nous y sommes arrivés, c’est avec l’aide de tous, de généreux donateurs, avec des dons, petits et grands, c’est le nombre qui fait la force. Des dons qui nous ont permis de réaliser de grandes actions, et également avec l’aide précieuse de Monaco aide et présence (MAP)."

Au Sri Lanka, lors du tsunami de 2005, les bénévoles de AHSP ont travaillé avec les habitants d’un village à la reconstruction de 56 maisons: "Nous avons pu le faire grâce à la générosité des gens. Toutes les écoles de Grasse et alentours s’étaient mobilisées pour recueillir 36.000 euros, ce qui nous avait permis l’achat de matériaux pour autant de maisons."

L’aide à la reconstruction est essentielle

Après le tremblement de terre en Haïti en 2010, l’AHSP a, lors de trois missions avec l’aide de MAP, reconstruit une école et un orphelinat. L’aide à la reconstruction est essentielle pour les habitants de zones sinistrées. Après l’urgence des premiers jours, l’aide à la reconstruction est plus rare et pourtant d’un grand réconfort pour les habitants de ces petits villages.

À chaque demande de dons, notamment pour l’Ukraine, des remarques sont vues sur les réseaux sociaux: "Pourquoi venir en aide à ces gens, il y a à faire ici!" L’AHSP le sait, et le fait. Chaque semaine, l’association va chercher des provisions, fruits et légumes frais, laitages, viande et poisson, à la Banque alimentaire de Nice pour les distribuer dans les mairies des villages des hauts pays grassois et mentonnais.

Ces denrées sont distribuées aux personnes en difficulté avec l’aide des CCAS. Là encore, pour faire avancer les camions frigorifiques, il faut des fonds. Les membres de l’AHSP sont des bénévoles, mais ça ne suffit pas.

Facebook: Association Pompiers Grasse Menton pour l’Aide Humanitaire.