Comme le prince Albert II, Messi ou Drogba, brandissez un carton blanc avec l'ONG monégasque Peace and Sport, pour l'égalité et la paix

Quelle résonance prend la campagne #WhiteCard dans la situation actuelle?

Le risque actuel, c’est que la citoyenneté soit cassée, parce qu’on subit la situation et que les conséquences de la pandémie ne seront pas uniquement médicales. Donc il faut absolument qu’on entretienne un lien avec les citoyens. Grâce au maintien d’une activité physique, comme le fait la Fondation Princesse Charlène actuellement(*), ou d’outils digitaux. Il y a plein de solutions. Parmi elles, il y a le carton blanc pour lequel tous nos partenaires sont mobilisés car c’est un moyen d’impliquer en attendant qu’on puisse de nouveau se rassembler et bouger ensemble. Il permet de réaffirmer une certaine façon de concevoir les rapports entre les gens, par le sport.

"C’est un leurre de penser que l’égalité existe"

Peace and Sport opère habituellement sur des terrains en proie à des conflits. La crise sanitaire met en exergue son spectre d’actions bien plus large.

Je viens d’assister à la session du CIO avec le prince Albert II et les cinq années à venir seront des années où la solidarité globale n’aura jamais été aussi importante. On s’aperçoit maintenant que les maladies des pauvres touchent aussi les riches; que la pollution des pauvres touche aussi les riches. Il y a une convergence et un besoin de partage. On ne peut plus vivre avec des politiques infinies dans un monde fini. En cela, le sport est un fantastique levier pour renforcer la solidarité, l’acceptation de la diversité, la tolérance, l’ouverture d’esprit, la promotion de l’équité. Car c’est un leurre de penser que l’égalité existe, l’égalité n’existe pas. Tout le monde connaît une histoire différente. Par contre, l’égalité devant la règle peut exister, et le sport est un fantastique vecteur pour ça, comme le carton blanc.

La #WhiteCard est devenue la vitrine de Peace and Sport. Comment tirer son épingle du jeu dans la nuée d’ONG? Comment prouver votre crédibilité?

La White Card, c’est quelque chose qui est global et neutre, qu’on peut faire de façon individuelle. C’est aussi un acte connecté à Peace and Sport et donc ancré sur la notoriété de Monaco et de son couple princier, formé de deux olympiens. C’est quelque chose qui résonne dans le monde. On est aussi crédible par la crédibilité de notre leadership.