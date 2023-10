Aide aux migrants, dons à l'international, accueil de familles ukrainiennes... Les actions du moment de la Croix-Rouge monégasque

Quels sont les effets visibles de la crise économique auxquels vous êtes confrontés lors de vos actions à Monaco et son pourtour ?

On a un service social assez développé qui soutient à peu près un millier de familles à Monaco et dans les communes limitrophes. Pour l’heure, on ne voit pas encore cet impact-là. Ce qui a changé et qu’on remarque, surtout cette année, c’est la thématique de la migration. On a beaucoup de mineurs isolés pour lesquels on est appelés en renfort, que ce soit en France ou en Italie. On est mobilisés notamment à Sainte-Agnès, où se trouve un centre pour mineurs isolés qui accueille une centaine de jeunes. On intervient avec une association française et le Département et on propose tout ce qui est formation, soutien psychologique, etc. Et on a aussi un accord avec le CHPG pour la prise en charge de ces enfants notamment au niveau des soins dentaires.

L’actualité internationale est chargée. Où en est l’aide apportée au Maroc et à la Libye depuis les catastrophes naturelles qui ont touché ces deux pays ?

De manière générale, on répond à tous les appels lancés par la Fédération. Pour le Maroc, on a fait un appel aux dons grâce auquel on a récolté à peu près 50 000 euros, auxquels s’ajoutent les dons de la Croix-Rouge, donc on arrive à peu près à 100 000 euros qui ont été versés à la Fédération. Pour la Libye, on a alloué 20 000 euros sur nos fonds propres. Si la Fédération lance un nouvel appel, on continuera. On est en train de regarder l’appel qui a été lancé par la CICR [Comité international de la Croix-Rouge, ndlr] pour Israël et la bande de Gaza.

La Croix-Rouge continue d’être mobilisée auprès des réfugiés ukrainiens ?

On voit toujours de nouvelles familles arriver, surtout cet été. C’est un flot qui continue, qui a un peu accéléré cet été et qui ralentit à présent. On a accueilli plus de 1 500 personnes à la Croix-Rouge monégasque jusqu’à présent.