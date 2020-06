Voici pourquoi il n'y a plus de chemin de fer entre Monaco et La Turbie

Il dessinait une vaste courbe de 2,66 kilomètres entre Monaco et La Turbie, atteignant à certains endroits une pente de 25 %, et se déplaçait à 7 kilomètres à l’heure. Les trains montants et descendants se croisaient sur une voie dédoublée à mi-parcours.

La ligne a fonctionné pendant près de quarante ans.

Mais le 8 mars 1932, à la suite de la rupture du pignon d’une roue dentée de la locomotive, un accident se produit, le train dévalant la pente et venant s’encastrer dans la gare de Monaco.

Bilan: deux morts et plusieurs blessés.

L’exploitation du chemin de fer est alors définitivement arrêtée.