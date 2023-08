Ancienne propriété de Steve Carpenter, une célèbre villa en vente à Roquebrune

C’est ce qu’on appelle un bien d’exception. La villa du peintre et dessinateur américain Steve Carpenter, à Roquebrune-Cap-Martin, a rejoint la très exclusive liste des propriétés à vendre de l’agence Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Conçue par l’artiste lui-même et l’architecte polonais Janusz Matecki, cette propriété atypique de 300 mètres carrés sur un terrain en restanques de 1 660 mètres carrés était aussi l’atelier du peintre contemporain.

Un véritable lieu de vie et de réception où lui et son épouse, Madeleine, également son agent et galeriste, recevaient des collectionneurs du monde entier et des invités de renom, telle la princesse Grace ou encore l’ancien batteur des Beatles, Ringo Starr.

Entre l’olivier millénaire et la villa de Gabrielle Chanel

C’est à la fin des années 1970 que Steve et Madeleine Carpenter achètent ce terrain, à l’origine vide, à Raymond Poteau, antiquaire et designer parisien, et son ami Henry Clarke, illustre photographe de mode. Les deux créateurs, passionnés de jardins, étaient déjà propriétaires d’une belle demeure dans le village roquebrunois, L’Aumônerie, devenue un luxueux lieu d’hébergement après son rachat en 2019 par la société d’investissement The Radiance Club.

"À cette époque, le terrain était un peu le dépotoir du village mais mon père s’est aperçu qu’il y avait des planches et qu’il serait sûrement possible de demander un permis de construire, relate Celine Lorand Carpenter, la fille aînée du couple. C’est lui qui a tout nettoyé avant de faire appel à Janusz Matecki. Ensemble, ils ont dessiné les plans"

(Photo Côte d’Azur Sotheby’s International Realty).

Les époux Carpenter, qui viennent d’emménager à Monaco et d’ouvrir une galerie d’art dans le village de Roquebrune, ont un coup de cœur pour le lieu, à l’écart du brouhaha du littoral. Le terrain se trouve également à deux pas de l’olivier millénaire de la commune et de la villa La Pausa, ancienne demeure de Gabrielle Chanel rachetée en 2015 par la Maison Chanel.

"La meilleure amie de Grace Kelly résidait aussi en bas du village. Ce quartier, c’était donc un peu le fief de la princesse, il y avait des fêtes et des dîners organisés chez les uns et chez les autres, entre Américains, pour qui ce n’était pas forcément avantageux fiscalement de résider en Principauté", détaille Celine Lorand Carpenter.

"Mon père peignait, ma mère gérait les collectionneurs"

Grosses fortunes suisses et allemandes, coureurs automobiles, amis monégasques et grandes familles des États-Unis défilent régulièrement dans la villa, décomposée en quatre niveaux offrant chacun une vue panoramique sur Monaco et la côte italienne.

"C’était à la fois une maison familiale, où ma grand-mère vivait avec nous, et un lieu de travail. Les invités montaient ensuite à l’étage, dans l’atelier, pour voir les œuvres de mon père et les commander", décrit Celine Lorand Carpenter.

(Photo Côte d’Azur Sotheby’s International Realty).

"Ma mère était une vraie femme d’affaires, très à l’aise avec les relations publiques et la vie mondaine, contrairement à mon père, qui est très humble et dans son monde. Lui peignait, elle gérait les collectionneurs. Quand des gens passaient à leur galerie, elle leur disait : vous ne partez pas sans avoir vu l’artiste. Petit à petit, ça a créé ce monde où les collectionneurs faisaient venir leurs amis et ainsi de suite… Ensemble, ils formaient ce tandem. Le succès de mon père, c’est le succès de mes parents finalement et cette maison, c’est un peu l’histoire de leur amour l’un pour l’autre et de leur amour pour l’art."

(Photo Côte d’Azur Sotheby’s International Realty).

Aujourd’hui inhabitée, la villa "tournée vers la mer" se distingue notamment par son design moderniste, avec son escalier hélicoïdal typique des années 1970, ses carreaux en terre cuite, marque de fabrique des maisons de la région, et son lambris en bois blond que l’on retrouve dans chaque espace de vie. Sur les murs, ce sont évidemment les œuvres de l’artiste qui font toute la décoration. Son immense atelier, au premier étage, constitue le cœur de la propriété. Pour laquelle il faudra débourser 3,5 millions d’euros…

Le couple a emménagé à Monaco un an après leur mariage, l’artiste ayant postulé comme professeur d’art à l’école des Beaux-Arts de Monte-Carlo. (Photo DR).