Si on construisait un pont entre le casino et le Rocher? Ce projet fou évoqué à Monaco en 1873

Au cours des années 1860 et 1870, les grands travaux se sont multipliés dans la Principauté. Monte-Carlo a été créé là où se trouvaient des terrains agricoles. Le Casino, les grands hôtels, ont vu le jour, dont l’Hôtel de Paris. Le chemin de fer a été construit, amenant à grands flots les joueurs et les touristes dans les deux gares de Monaco et de Monte-Carlo.

Pouvait-on faire davantage ? On peut toujours faire plus ! Le Journal de Monaco lança une grande enquête auprès de ses lecteurs et des visiteurs.

Le 15 avril 1873, il publie le long témoignage d’un visiteur nommé Fortin, qui décrit ainsi la situation: Monte-Carlo est devenu un endroit de loisir à la mode tandis que la vieille ville de Monaco s’enfonce dans l’oubli et la tristesse.

Qui plus est, pour aller à Monaco, il faut monter sur le Rocher. C’est fatigant ! On en arrive à cette ahurissante conclusion : pour redynamiser Monaco, en profitant du succès de Monte-Carlo, et y aller sans se fatiguer il faut... construire un pont entre le Casino et le Rocher !

Oui: un pont au-dessus du port ! Tel est l’effarant projet que Le Journal de Monaco soumet à ses lecteurs.

Résidence charmante

La place du casino au XIXe siècle. DR.

Le constat de départ est séduisant. Lisons le témoignage du visiteur : "Monaco est aujourd'hui une résidence charmante, le paysage y est splendide ; toutes les facilités de la vie s'y trouvent ; l’existence y est paisible. Et l'on y rencontre des constructions de premier ordre, de l’eau et de la lumière partout, des chemins en parfait état, une mer magnifique et, ce qui ne gâte rien, un air très sain.

Je sais qu'autrefois, sur plusieurs de ces points, il n'en était peut-être pas tout à fait ainsi. La Condamine et Monte Carlo n'ont surgi que récemment et la seule place forte de Monaco, protégée par le vieil et glorieux étendard des Grimaldi. dominait les environs.

On ne connaissait guère Monaco que par ouï-dire et l'attention ne s'y portait pas, tellement le tranquille bonheur des petits états sagement gouvernés s'oublie au milieu des grandes catastrophes qui occupent l'humanité ! Les étrangers affluent maintenant ; le mouvement et la vie ont succédé à ces allées et venues régulières et paisibles de l'artisan ou du cultivateur.

Des divertissements d'un autre genre sont venus prendre la place des plaisirs simples et peu exigeants d'autrefois ; ils attirent sans cesse la foule des privilégiés de ce monde qui sont habitués au luxe et qui laissent par conséquent des traces de leur passage, avantageuses au pays. Monaco a donc, en définitive, gagné, en tous points."

Mais une fois fait ce ravissant constat, il y a des choses à améliorer. La suite de l’interview le prouve.

Il faut beaucoup monter!

"Permettez-moi de vous dire qu'il manque quelque chose. Croyez-vous, par exemple, qu'il soit bien agréable de gravir les hauteurs de Monaco ? Les routes sont bonnes, direz-vous. Peu importe, il faut monter et beaucoup. Vous ajouterez peut-être qu'il y a des voitures.

C'est vrai ; mais elles sont fort chères, ces voitures ; et puis ce n'est pas une raison, car il y a beaucoup plus de gens qui vont à pied que de gens qui vont en voiture. Il faut constater que la ville de Monaco est triste, prise à part. Tout se concentre à la Condamine et à Monte-Carlo. Pourquoi ? Parce qu'il faut trop monter et toujours monter.

Les grands détours rendent les distances trop considérables et nuisent par conséquent à la ville haute. Alors, comment faire ? Le moyen est facile : vous avez une jolie petite baie ; deux collines assez hautes en commandent l'entrée. Eh bien ! il faut unir ces deux collines par un pont. Voilà tout !"

La solution est là: un pont au-dessus du port!

Pont suspendu ou sur piliers?

Quel genre de pont? Le Journal de Monaco pose la question. La distance à parcourir entre les deux collines est de 400 mètres. Un pont d’une seule portée est inenvisageable. Il reste deux solutions: pont sur piliers ou un pont suspendu.

Se basant sur un certain nombre d’études, le journal monégasque affirme que, pour un pont suspendu, les flèches supportant les câbles devront monter à… 110 mètres de hauteur. L’installation des attaches sur des blocs en maçonnerie nécessiteront dans les rochers une excavation de 30.000 mètres cubes.

Le pont sur piliers nécessitera, lui, des piliers considérables qui pourraient handicaper la circulation des bateaux dans le futur port de Monaco (qui n’était pas encore construit).

Pont à péage

Un lecteur, lui, prône un pont suspendu en treillis métallique léger. Pratique pour les piétons, mais que feront les voitures à cheval ? Des scientifiques s’invitent dans le débat et affirment que, quelle que soit la solution, "le vent en aurait raison et qu'il n'y aurait pas de piles susceptibles de résister". Il serait toutefois bon de s’inspirer de ce qui est fait ailleurs (lire encadré ci-dessous).

Tout le monde s’accorde à penser que le prix sera faramineux. Qu’à cela ne tienne, suggèrent certains, le jeu en vaut la chandelle, lançons une souscription !

Mais la palme de la meilleure idée revient au lecteur qui propose… un péage ! Oui, un péage pour franchir le pont et aller du casino au Rocher ! Dans la Principauté où Charles III a supprimé les impôts... L’imagination humaine est sans limite. Voilà à quoi on a échappé à Monaco...