Retour sur l’un des plus beaux mois de juin de l’Histoire de Monaco

Tout le monde se posait la question au début du XIXe siècle. Les Monégasques retrouveraient-ils un jour leur Principauté? Beaucoup en doutaient. La Principauté de Monaco n’existait plus. La Révolution l’avait fait disparaître. Il y a vingt et un ans que cela durait. Puis un jour, le 30 mai 1814, fut signé le Traité de Paris. Et tout redevint comme avant. La Principauté fut ressuscitée.



Des représentants du Royaume-Uni, du Portugal, de la Russie, de la Suède, de la Prusse et de l’Autriche s’étaient réunis autour d’une table pour débattre du sort de l’Europe après l’abdication de Napoléon. Ils avaient décidé que Monaco redeviendrait une Principauté et retrouverait sa situation d’avant 1794.

Retrouver une dignité

Dès la signature du Traité, les Monégasques eurent l’impression de retrouver leur dignité. Ils vécurent l’un des mois de juin les plus beaux de leur histoire.

Tout avait commencé en 1789. La Révolution française. En 1792, les choses se précipitent: le 21 septembre abolition de monarchie, création de la Ire République puis emprisonnement du roi Louis XVI. Le 28 septembre, les troupes françaises envahissent Nice. Le 22 octobre Monaco est occupée.



Un "Club des défenseurs de la liberté et de l’égalité" est constitué. Le 13 janvier 1793, il proclame la déchéance du prince – c’était Honoré III qui régnait à l’époque - et instaure une "république libre et indépendante". Le 31 janvier 1793, Nice et Monaco sont intégrés à la France. En février 1793, le département des Alpes-Maritimes est créé. Monaco en fera partie et s’appellera Fort Hercule.

Le prince emprisonné

Que devient le prince Honoré III, après cinquante-neuf ans d’un règne qui demeure le plus long de l’Histoire de Monaco ? Il était resté à Paris durant les événements. Il est emprisonné en juillet 1793 dans la capitale française. Il mourra un an plus tard d'une crise cardiaque. Son fils aîné, qui s’appelle Honoré comme lui, est également incarcéré.



Son fils cadet, Joseph, lui, émigre et s’engage dans l’armée de Condé – armée contre-révolutionnaire qui agit depuis l’étranger.



Il ne faut pas croire que la totalité de la population monégasque fut révolutionnaire. Au contraire. Voir le rapport rédigé le 13 avril 1793 par l’abbé Grégoire, placé par la France à la tête des Alpes-Maritimes: "Tandis que, dans tous les départements de la République, les bons citoyens manifestent leur dévouement à la cause sacrée de la liberté, nous avons la douleur de voir ici l’égoïsme et les petites passions organiser la résistance aux autorités constituées… Bientôt le masque infâme qui couvre les petits tyrans domestiques tombera comme celui des grands despotes. Le peuple connaîtra enfin ceux qui l’égarent et dénoncera tous les vils partisans de l’Ancien Régime comme les plus cruels ennemis de la prospérité et de son bonheur."(Cité par l’historien Thomas Fouilleron dans son ouvrage de référence, l’Histoire de Monaco).

Honoré IV trop malade pour régner

Pendant vingt ans Monaco devenu Fort Hercule va suivre l’évolution de l’Histoire de France: la Terreur (1793-1794), le Directoire (1795-1799), le coup d’État de Bonaparte du 18 brumaire (9 novembre 1799), le Consulat (1799- 1804), l’Empire.



On le sait, l’Empire aura une fin. Et même deux. La première, qui nous occupe aujourd’hui, a lieu lors de l’abdication de Napoléon 1er d’avril 1814 débouchant sur le Traité de Paris du 30 mai 1814 - le traité adopté par la coalition européenne anti-Napoléon qui rétablit la Principauté de Monaco. La joie à Monaco. La renaissance de Monaco.



Pendant ce temps, Louis XVIII devient roi de France et le comté de Nice est rendu au Royaume de Piémont-Sardaigne.



Oh, même si les Monégasques furent heureux, les choses ne furent pas simples. Un nouveau prince put revenir. Ce devait être le fils d’Honoré III : Honoré IV. Mais celui-ci, sorti malade de son emprisonnement, ne put assumer le pouvoir. Il chargea donc son frère Joseph d’administrer la Principauté à sa place.

Une rencontre inattendue avec Napoléon

Le fils d’Honoré IV, qui se prénommait aussi Honoré comme son père et son grand-père, apprécia peu que le pouvoir fût confié à son oncle. C’était lui, le prince héréditaire! Le pouvoir devait lui revenir. Pour éviter un conflit, Joseph se retira en sa faveur et lui confia la Principauté quelques mois plus tard, à partir de mars 1815.



Honoré revint donc à Monaco. C’est alors que, sur la route, il fit, le 1er. mars 1815, une rencontre inattendue: celle de Napoléon qui s’était échappé de l’île d’Elbe et avait débarqué le jour même à Golfe-Juan.



Napoléon allait reprendre le pouvoir en France. On connaît la suite. Le désastre de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon. Mais cela ne concernerait pas Monaco. Car, depuis ce beau mois de juin 1814, Monaco était redevenu une Principauté.