RECIT. 6 mai 1955, le jour où Grace Kelly a rencontré le prince Rainier de Monaco

Elle découvre les collections d’art, les souvenirs napoléoniens – le chapeau de Bonaparte à Marengo, un fragment du manteau du sacre et une boucle de cheveux blonds du roi de Rome.

Au bout d’une demi-heure, le prince arrive enfin au volant de sa Lancia, le regard protégé par des lunettes teintées. Il est 16 heures 45. Il gravit le grand escalier, franchit la galerie des glaces et débouche dans le salon d’York, de couleur rouge cramoisi, chargé de tentures et de tableaux. Là se trouvent Grace et ses accompagnateurs.

La révérence

L’actrice est apeurée. La révérence! Que doit-elle faire? On la lui a apprise, la révérence, on la lui a même fait répéter. Mais, vous savez ce que c’est, dans le feu de l’action, lorsque le moment est venu! On a beau être actrice…

Alors, elle procède à sa façon, saisit la main du Prince et s’incline légèrement. La scène est immortalisée par les deux photographes, Michel Simon et Edward Quinn. C’est la rencontre "historique" entre l’actrice et le Prince.

Tous deux sont impressionnés. Grace se trouve dans le décor d’un vrai palais princier – point celui d’un film. Rainier est séduit par le charme de l’actrice, plus belle qu’on ne lui avait décrite ou qu’il ne l’avait vue en photo.

Devant toutes ces personnes présentes, le moment manque d’intimité. Rainier entraîne alors Grace dans les jardins.

On ne badine pas avec les horaires

Ils se dirigent vers le zoo où se trouve un tigre en cage, ramené blessé d’un voyage en Afrique. Grace tend son bras à travers les barreaux. Ils poursuivent leur promenade dans le jardin. Le temps est radieux sous le ciel monégasque. Vingt minutes passent.

Le prince et l’actrice aimeraient prolonger ce moment.