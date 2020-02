Racheté en 2012 par un magnat de l’immobilier, à quoi ressemble aujourd'hui le Palais Maeterlinck?

la triple exigence

1. Le domaine



Pour évaluer la démesure de ce site prestigieux, quelques chiffres: l’emprise du Palais Maeterlinck se situe sur 4 hectares de falaise arborés et complantés de cyprès. Il dispose d’une façade maritime, véritable balcon sur la mer, de près de 600 mètres.



Les 6.000 m2 de surfaces habitables sont perchés à plus de 30 mètres au-dessus de la Méditerranée et 20 mètres en contrebas de la corniche. Le palais se compose aujourd’hui de trois ailes aux styles et à l’architecture bien différents.



L’aile ouest, Melisande, dans laquelle ont été aménagées deux villas, séduira les amateurs d’art moderne et de lignes épurées. L’aile est, Orlamonde, de facture plus classique avec ses colonnades, est composée de six résidences de plus de 220 m² avec terrasse, jardin et piscine.



L’aile centrale, quant à elle, la plus grande et la plus linéaire, est composée de duplex et triplex et dispose de loggias couvertes baignées de soleil.