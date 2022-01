Qui était Gustave Ferrié, ce Dracénois d'adoption qui a sauvé la tour Eiffel?

Grande figure de l’Histoire militaire, le général Ferrié a su apporter son savoir au profit de la science et de l’édifice qui est aujourd’hui l’emblème de Paris, la Tour Eiffel. Pourtant, la grande Histoire n’a pas retenu son nom, sauf les quelques passionnés qui s’intéressent à l’aventure de la radiocommunication.

C’est en Savoie, le 19 novembre 1868, que naît Gustave Auguste, fils de Pierre Ferrié et de Joséphine Manecy. En 1882, à la suite de la promotion de son père, la famille emménage à Draguignan dans la villa Beyrouth, avenue de Montferrat. Le jeune Gustave qui n’a que 14 ans, poursuit ses études au lycée de Draguignan, aujourd’hui école Mireur. Élève brillant, bien que dilettante, il y reçoit le prix Claude Gay en mathématiques et physique. Ce prix, créé par Claude Gay, académicien des sciences originaire de Draguignan, récompense un lycéen méritant dans diverses matières.

Ce n’était là que la première d’une longue liste de titres honorifiques. Il obtint son Bac en 1884 et prépare le concours de l’École polytechnique avec le statut de boursier où il est reçu en 1887. La famille Eiffel accepte alors d’être le "correspondant" du jeune polytechnicien.

À sa sortie au grade de lieutenant en novembre 1891, il est affecté au 4e régiment du génie à Grenoble où il a l’occasion de suivre les cours d’électrotechnique, de télégraphie optique et télégraphie électrique.

Élément clef de la Grande Guerre

Ses travaux sur la télégraphie sans fil (TSF) et la normalisation des temps ont abouti à la création du Bureau international de l’heure. Des travaux qui lui ont notamment permis d’augmenter la portée de l’émetteur de la Tour Eiffel, sauvant ainsi le monument de la démolition. En effet, décrié par une partie de la société parisienne, l’avenir de la Tour Eiffel était incertain et, désespéré, Gustave Eiffel fait appel à lui: "Toi seul peux sauver ma tour."

Répondant à l’appel, Ferrié a donc joué un rôle déterminant tant dans ce sauvetage que pour la victoire de la Grande Guerre. En l’utilisant comme antenne à longue portée, Ferrié a permis à la France, lors de la Première Guerre mondiale, d’intercepter des messages ennemis et de communiquer à plus de 6.000 kilomètres avec les alliés. L’antenne va également capter des signaux émis par l’armée allemande, suivre les mouvements de troupes ou repérer des bruits souterrains ou aériens.

Rapidement le réseau s’agrandit et devient opérationnel entre Paris et des grandes villes de l’est qui deviennent zones de liaison stratégiques pour l’armée française. Ferrié sera le conseiller technique en radiotélégraphie durant toute la durée du conflit, et sera promu général de Brigade après l’Armistice.

Dès 1921, il expérimente la radiodiffusion toujours depuis la Tour Eiffel. Ainsi naît la radio qui émet régulièrement à partir de 1922.

Gustave Ferrié meurt en 1932 à l’âge de 64 ans, à l’hôpital du Val de Grâce, victime d’une crise d’appendicite. Passionné par son travail et ne souhaitant pas s’interrompre, il tarde à rejoindre l’hôpital. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. La ville de Draguignan, où il fut collégien, a donné son nom à l’un des trois collèges de la commune.