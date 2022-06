Quand le paléontologue Yves Coppens assistait la cinéaste Agnès Varda à Roquebrune-Cap-Martin

Pour trouver une trace d’Yves Coppens - le génial paléontologue décédé mercredi - à l’extrême Est du département, il faut fouiller dans les archives. Fouiller longtemps, creuser dans le passé, jusqu’à atteindre l’année 1957. L’été pointe le bout de son nez quand le Breton débarque à Roquebrune-Cap-Martin pour une mission on ne peut plus farfelue. L’homme a déjà une certaine renommée scientifique, mais c’est le milieu du cinéma qui l’attend et le happe.

Deux films (courts) à son actif

"L’été 1957 venu, Anatole Dauman [également producteur N.D.L.R.] et Philippe Lifchitz me proposèrent d’apprendre un peu, sur le tas, ce qu’était un tournage, et m’invitèrent à les rejoindre sur la Côte d’Azur où ils devaient travailler avec Agnès Varda. Je me retrouvais donc à sonner un beau jour de juillet à la porte d’un appartement d’une résidence de Roquebrune-Cap-Martin, lieu du rendez-vous convenu. Ce fut Agnès Varda qui m’ouvrit et je l’entends encore me dire: "Ah! C’est toi le spécialiste des éléphants, entre, sois le bienvenu"", relate avec humour ledit spécialiste des pachydermes, qui vient de mettre un pied chez les parents de Varda, vivant alors dans l’ancien Grand hôtel du Cap Martin.

"Je passais en sa compagnie et celle de sa jeune sœur (...) un mois chaleureux, exaltant, fatiguant, insolite, pour un chercheur d’os et de cailloux, mais un mois évidemment très instructif (...) Au terme de ce séjour, j’avais deux films (courts métrages) à mon actif, Du côté de la Côte et la Cocotte d’Azur", indique Yves Coppens dans ses écrits.

Pour débusquer une autre anecdote truculente en lien avec cet épisode, c’est dans une autre autobiographie qu’il faut se plonger: Le Savant, le fossile et le Prince.

Yves Coppens y retrace sa première visite en Principauté dans le cadre de cette expérience cinématographique. Un jour, Varda lui annonce de but en blanc: "Yves, on ira tourner à Monaco demain, notamment au musée d’anthropologie, je te charge de préparer le terrain."

Dont acte. Coppens saute dans sa 4CV d’occasion. Reçoit un merveilleux accueil du conservateur, Louis Barral, qui lui indique néanmoins - avec regret - être absent le lendemain. Le paléontologue obtient malgré tout l’accord de se rendre sur place avec l’équipe de tournage. Bel acte de confiance.

"Dégueulasse!"

Le jour-J, Varda défaille. "Cherchant des plans séducteurs pour son propos mais ne les trouvant guère", elle demande à Coppens ce qui mériterait d’être filmé. Sans réel doute, le spécialiste répond: les hommes de Grimaldi!

Mais cette fois-ci, c’est le cadreur qui chancelle. Armé de sa caméra, l’homme se rapproche de la vitrine et "pointe de manière agressive et conquérante les malheureux squelettes vénérables".

Il ne tarde pas à pester. "C’est dégueulasse, ça ne bouge pas!" Coppens propose de retirer la vitre. Mais là encore, le cadreur s’étrangle. Ponctuant de nouveau son propos par un "C’est dégueulasse" bien senti. "Allez Yves, tu es bon d’habitude, une autre idée!", l’encourage Varda.

Et soudain, le trait de génie.

Le paléontologue s’empresse d’aller chercher le petit chien des gardiens, ainsi qu’un sucre. Il place ce dernier derrière le crâne d’un des Grimaldi, en veillant bien à ne pas le toucher, et à tout mettre hors de portée du bestiau - "un petit bâtard inclassable".

Le plan diabolique fonctionne à la perfection. Debout sur ses pattes arrière, l’animal pousse le museau jusqu’à effleurer le sucre. Impossible pour lui d’atteindre la substantifique moelle, mais il parvient en revanche à l’agiter dans la terre de la sépulture.

Suffisamment pour que le crâne bouge - bien que très légèrement - et mette en joie le cadreur, qui se met à tourner, dans une euphorie générale, et crie "Génial, il bouge!"

D’après Yves Coppens himself, cette histoire racontée devant Albert II - lors d’une soirée où il devait initialement proclamer le palmarès d’un festival du film documentaire - fit bien rire le prince. Qu’il rencontrait pour la première fois…