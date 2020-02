Pourquoi un prêtre toulonnais a-t-il été condamné au bagne?

Violée, le crâne fracassé

La colonne de forçats traversa la ville, sous bonne escorte, jusqu’à la porte d’Italie. Ils parcoururent ce qu’on appelle aujourd’hui le quai Cronstadt, le cours Lafayette, la rue Courdouan, la place Vallé.

Tout au long du parcours, les badauds jetaient sur eux un regard de curiosité et d’effroi. Ayant franchi la porte d’Italie, le groupe traversa les terrains vagues qui conduisaient au fort Lamalgue. Les prisonniers franchirent le ruisseau de l’Eygoutier.

Tout en marchant, Louis Bonnafous revoyait les épisodes de son histoire. Cela faisait trois ans qu’il repassait sans cesse dans sa tête le film des événements qui l’avaient conduit ici.

Le 16 avril 1847, on avait retrouvé le corps d’une fille de 14 ans, Cécile Combette, violée, le crâne fracassé, gisant dans le cimetière de Saint-Aubin à Toulouse, contre le mur du couvent mitoyen. Louis Bonafous avait été accusé du meurtre.

Il savait, lui, qu’il était innocent. Mais il avait été incapable d’en convaincre le jury et avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et envoyé au bagne de Toulon...

Le groupe de forçats arriva à l’arsenal du Mourillon. Depuis le XVIIIe, on stockait là les bois pour la construction des bateaux.

Il y avait une trentaine d'entrepôts, deux bassins d'immersion et une scierie. Bonafous et ses camarades de misère entreprirent de transporter les poutres et les ranger dans les espaces de séchage.

La surveillance avait été renforcée car quelques mois plus tôt, le 15 mai, sept bagnards s’étaient évadés de cette même menuiserie du Mourillon. Ils avaient été repris près de Fréjus lors d’une fusillade qui avait fait plusieurs morts.

Parmi les rescapés, deux venaient d’être exécutés, quatre jours plus tôt, à titre d’exemple, sur le Champ de Mars à Toulon. Comme les autres forçats, Bonafous était roué de coups quand on le voyait faiblir. Alors, il reprenait son travail, parfois jusqu’à l’épuisement…