Plongez dans l’époque des trains de luxe de la fin du XIXe siècle à Monaco

C’était le temps où, à la fin du XIXe siècle, on partait de la gare de Lyon, à Paris, à 23 heures 40 et où l’on arrivait le lendemain à 19 heures 37 à Monaco. On pouvait retourner à Paris en partant de Monaco à 18 heures 52 et arriver le lendemain à 14 heures 20. Le train s’appelait le "Méditerranée-Express". On passait la nuit dans des wagons-lits. C’était le début des voyages de luxe.

On pouvait même venir de Londres. Départ de la gare Victoria la veille à 15 heures par le Club Train, traversée de la Manche en bateau, arrivée à la Gare du Nord à Paris à 22 heures 47 et départ de la Gare de Lyon à 23 heures 40. "Départ du train à destination de Monaco. Fermez les portières, s’il vous plaît. La Compagnie internationale des wagons-lits vous souhaite un bon voyage!"

Sur le modèle de Pullman

Cette compagnie avait été fondée en 1872 par l'homme d'affaires belge Georges Nagelmackers sur le modèle des trains de nuit des États-Unis lancés par le colonel Pullman. Après avoir créé l’"Orient-Express" en 1883, elle lança le "Méditerranée-Express". Le parcours italien étant supprimé en 1884, le train s’arrêta à Vintimille.

Brochure d’époque du Méditerranée-Express. DR.

C’est en 1882 qu’apparurent les premiers wagons-restaurants. Dans les deux petites salles à manger, quatorze couverts sont proposés. Le repas était arrosé d’une cuvée de champagne "Sleeping Car Sparkling". Au milieu des draperies de luxe et des fauteuils en cuir, on ne refuse rien aux passagers en partance pour Monaco!

En 1887, les trains commencent à être chauffés. Le chauffage se fait par le sol et par des cylindres placés sur le toit, on obtient ainsi une température de dix-huit degrés. Si ce n’est pas suffisant, des bouilloires sont proposées. En 1899 apparaissent les premiers éclairages électriques des wagons.

Des wagons-lits-salons avec cabinet de toilette

Dans ces trains de luxe, les voyageurs disposent de wagons-lits-salons avec cabinet de toilette.

Certains millionnaires sont propriétaires de leurs wagons avec chambre, salon, cuisine et toilettes.

En 1882, la reine Victoria n’a pas son wagon mais son train entier pour se rendre à Menton. Une voie spéciale a été construite pour la conduire à sa villa des Rosiers. Le train comprend neuf wagons, dont les principaux dorés à la feuille d’or, ornés de rideaux de soie bleue avec cabinet en teck et en érable.

Après la Grande Guerre, le Calais-Méditerranée-Express est remis en route en 1920 avec des voitures classiques, puis, en 1922, avec des voitures en acier bleu. Ce sont elles qui donnèrent son nom au "Train bleu". Le choix de la couleur avait été fait par le directeur de la Compagnie des wagons-lits, André Noblemaire, en souvenir du bleu rehaussé de galons d'or de son uniforme des chasseurs alpins de son service militaire.

Dans son édition du 16 décembre 1923, Le Figaro loue les "conditions de confort et de luxe inconnues jusqu'ici".

À l’intérieur des wagons, les tentures murales ont laissé la place à des revêtements de laque grise, verte ou rouge, encadrés par des boiseries d'acajou et des décorations en fer poli. Des roulements à billes assurent un démarrage plus doux et une marche plus silencieuse.

"Peut-être ce perfectionnement technique permettra-t-il de réaliser des économies de charbon"», suggère le journaliste du Figaro.

Le "Train bleu" à destination de Monaco est fréquenté par Sacha Guitry, Marlene Dietrich, le prince Aga Khan, Cocteau, Coco Chanel.

En 1928, Ruth Kettering, fille du richissime M. Van Aldin, est assassinée durant le voyage, ses rubis et sa valise de maroquin rouge sont volés. Le détective Hercule Poirot, arrivera-t-il à résoudre l’énigme en faisant appel à ses "petites cellules grises"? Vous l’avez reconnu, il s’agit du roman Le Train bleu d’Agatha Christie.

Ledit "Train bleu" est fêté jusque sur la scène de la Salle Garnier dans un ballet créé en 1924 par les Ballets Russes de Diaghilev sur un livret de Jean Cocteau et une musique de Darius Milhaud. La chorégraphie est de Bronislava Nijinska, les costumes de Coco Chanel et le rideau de scène de Picasso. Qui dit mieux?

La provenance ferroviaire de Paris n’était pas la seule pour arriver à Monte-Carlo. Christian Siffre en fait état dans son "Bilan touristique du prince Charles III" dans les Annales Monégasques. À la Belle Époque, des trains arrivaient aussi de Milan, Turin, Munich, Berlin, du Sud, de Naples ou de Rome, de l’Est ou du grand Est, de Vienne, Bruxelles, Varsovie, Saint-Pétersbourg. Tous ne présentaient pas le même luxe. Mais le "Wien-Nice Express", savait apporter du confort à ses passagers, de même que le "Saint-Pétersbourg-Cannes-Express", apparu en novembre 1898, qui fut surnommé le "Train des Grands-Ducs".

Quelques prix au départ de Monaco, au début du XXe siècle : Paris 135 francs, Berlin 170, Munich 106, Londres 212, Amsterdam 198, Saint-Pétersbourg 370, Varsovie 244, Genève 93, Vienne 164, Bruxelles 176.

Les voyageurs désireux de faire installer un lit dans un salon devaient débourser 0,06 franc par kilomètre. Pour venir à Monaco, les aristocrates de toute l’Europe n’étaient pas à ça près"!

Pour Carnaval, les "Trains du plaisir " En 1876, la Société des Bains de Mer était très impliquée dans le Carnaval de Nice et participait largement à son financement dans le but que les visiteurs viennent ensuite jouer au casino de Monte-Carlo. François Blanc, son président, et le duc de Castries, président du Comité des fêtes de Nice, instaurèrent les "Trains du plaisir" pendant la période carnavalesque. Journal de Monaco du 7 mars 1876 : "La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée a eu l’heureuse idée de créer les ‘‘Tains du plaisir’’ avec des billets aller-retour à 33% de rabais, valables pour quatre jours. Aussi la foule de visiteurs a-t-elle été immense à Monaco, qui n’avait de plaisir autre que le casino. Il est bien certain que tous les voyageurs venus à Nice ou à Menton ont fait leur station à Monte-Carlo ; si, pourtant, la Principauté n’a pas eu son carnaval chez elle, elle a largement contribué au succès de celui des deux villes par des riches offrandes de l’administration des Bains de Mer. Six mille francs ont été versés par cette société dans les caisses des comités de Nice et de Menton, 5.000 pour Nice, 1.000 pour Menton. Ils ont servi à fonder un nouveau prix, qu’on a eu la gracieuseté de désigner sous le nom de Prix de Monte-Carlo."