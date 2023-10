Lié historiquement à la Principauté, le hameau de Piène Haute intègre les sites historiques Grimaldi

Tout a démarré d’un échange banal entre Sébastien Olharan et un habitant de Sospel, où ce dernier a affirmé au maire de Breil-sur-Roya que le hameau de Piène a appartenu à la famille princière.

"J’ai commencé à creuser la question, il m’a envoyé des documents, j’ai relu quelques passages de Charles Botton et Bernadette Caudron. Et effectivement, j’ai pu faire confirmer ce lien par l’historien du Palais", raconte l’élu Breillois [notre édition du 3 décembre 2022]. De quoi donner au village la possibilité d’adhérer à l’association des sites historiques Grimaldi de Monaco.

Dans le cadre de ses déplacements réguliers dans les territoires liés historiquement à sa famille, le Prince Albert II s’est rendu à Breil-sur-Roya, puis à Olivetta San Michele côté italien, ce lundi matin.

Resserrer les liens pluriséculaires

Dans ces deux communes, le panneau d’appartenance au réseau des "Sites historiques Grimaldi de Monaco" a été dévoilé. Côté Français, le Prince a visité l’église Saint-Marc avant de participer à une cérémonie officielle sur la place du village.

"On ne peut pas ignorer Piène, a déclaré le Prince Albert II, et je sais à quel point vous vous attachez, Monsieur le maire, à garder vivant ce hameau si particulier de votre commune, à y faire revivre tout ce qui peut être ravivé, et, par conséquent, à accroître sa notoriété, et à valoriser la qualité de la vie qu’on peut y mener. Ce n’est, bien sûr, pas tâche facile à l’heure de l’urgence des sociétés humaines et des grandes concentrations littorales. Mais c’est ce qui rend d’autant plus méritoire votre volonté d’adhésion au réseau des sites historiques Grimaldi, afin de resserrer encore, s’il en était besoin, les liens pluriséculaires qui existent entre votre territoire et la Principauté. Ce sentiment de proximité s’est encore accru depuis la tempête Alex, et je me félicite que l’adversité ait pu nous rapprocher."

Le Prince a ensuite rappelé l’Histoire où, en 1500, le roi de France Louis XII, qui a eu besoin d’un homme fiable pour tenir et contrôler les hauts, a nommé son aïeul Jean II Grimaldi, seigneur de Monaco, gouverneur de Penna et de Vintimille.

Cette mission ne dure que jusqu’en 1506, mais ne marque pas totalement la fin de la présence des Grimaldi.

En 1523, le frère de Jean II, Lucien, devenu lui-même seigneur de Monaco, est assassiné par son neveu Barthélemy Doria, seigneur de Dolceacqua. Suite à cela, l’évêque Augustin Grimaldi, qui succède à son frère, s’empare de tous les fiefs des Doria, y compris Penna. "Si la justice humaine n’a pas rattrapé Barthélemy Doria, Piène s’en est chargé, si je puis dire, car l’assassin familial serait mort ici, lors d’une tentative de reprise du château de Penna, comme l’on disait à l’époque", a conclu le Prince Albert II.