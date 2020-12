Petites et grandes histoires des Annales monégasques

Fidèle à la tradition, l’équipe des Archives du Palais princier publie, en cette fin d’année, le 44e numéro des Annales monégasques.



Une revue qui compile cette année sept articles traitant de l’histoire de Monaco à différentes époques. Avec en filigrane, l’évocation, chacun dans leur style et dans leur temps, de la façon dont les princes de Monaco ont affirmé leur souveraineté.

La vue de Monaco gravée de 1695 placée en couverture annonce deux articles maturés à l’histoire de l’art.

Le premier raconte des portraits du prince Honoré III réalisés par Marie-Anne Loir, une femme peintre, redécouverts et conservés dans les collections du Palais.



Un deuxième texte se concentre lui, au regard des travaux de restauration des fresques entrepris dans la cour d’honneur du Palais, sur le travail de Ferdinand Wagner.



Introduit au prince Charles III par son beau-frère, Wagner, dans les années 1860-1870, avec deux autres peintres allemands Johann Froschle et Alois Deschler, restaure et reconstitue une partie des décors très endommagés de la cour, notamment la façade de la chapelle palatine.



"Cette restauration veille à faire retrouver l’aspect Renaissance des premiers décors peints au Palais", souligne le directeur des Archives du Palais princier, Thomas Fouilleron, « c’est aussi un symbole sous le règne de Charles III, d’une période de reconstruction de la souveraineté monégasque ».

Albert Ier et Alice, couple en vogue

Bien sûr, le prince Albert Ier tient un chapitre, comme toujours, dans ce 44e numéro des Annales sous la plume de Jacqueline Carpine-Lancre, évoquant cette fois la genèse de son ouvrage La carrière d’un navigateur.



"On a l’appréhension d’un prince littérateur qui utilise son expérience pour être un écrivain de voyage. Ses proches l’encouragent à se faire publier", continue Thomas Fouilleron. L’ouvrage naît d’abord par des articles publiés dans la Revue des deux mondes. Le souverain aura ensuite l’envie de rassembler ces épisodes de sa vie d’aventurier pour constituer l’ouvrage.

Quelques pages plus loin, un autre texte analyse les correspondances de la princesse Alice. Et ses amitiés littéraires avec Pierre Loti ou Oscar Wilde. Témoignant du goût pour la littérature de la princesse, fidèle des salons parisiens de l’époque.

L’occasion de comprendre que le couple formé par la princesse Alice et le prince Albert Ier, rayonnait sur l’Europe au début du XXe siècle, et a fait de Monaco l’épicentre culturel qu’on connaît aujourd’hui.

Savoir +

Annales Monégasques, numéro 44 édité par les Archives du Palais de Monaco. Contributeurs: Julie Anne Sadie Goode, Bernt von Hagen, Jacqueline Carpine-Lancre, Alain Quella-Villégier, Thomas Blanchy, Claude Passet, César Penzo, Nathalie Ubéda Molines. 344 pages. Prix: 30 euros. Renseignements et consultation en ligne: www.annales-monegasques.mc