Petit-Clamart, Mont-Faron, Champs-Elysées... retour sur ces attentats qui visaient le président de la République

Pont-sur-Seine

Moins connu que celui du Petit-Clamart qui aura lieu un an plus tard, l'attentat de Pont-sur-Seine, dans l'Aube, aurait pu être tout aussi dramatique.

Ce 8 septembre 1961, la Citroën DS présidentielle circule depuis Paris jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises, où se trouve la résidence secondaire du Président et de son épouse Yvonne de Gaulle. Vers 21h30, le convoi de cinq voitures, qui file à 110 km/h, passe à côté d'un tas de sable et une explosion retentit. 40kg d'explosifs et 20 litres d'huile, d'essence et de savon en paillettes.

La déflagration déporte la DS de l'autre côté de la route et le liquide se répand déclenchant "un mur de flammes".

Le chauffeur se presse alors de mettre à l'abri le couple présidentiel en leur faisant changer de voiture. Tous les auteurs sont arrêtés dans les heures qui suivent sauf un, le "cerveau" qui reste non identifié. Ils forment un groupuscule se réclamant de l'OAS, organisation opposée à l'indépendance de l'Algérie.

Petit-Clamart

Alors que le procès de l'attentat de Pont-sur-Seine doit s'ouvrir quelques jours plus tard, le 22 août 1962, un flash spécial est diffusé: "Un attentat vient d'avoir lieu contre le président de la République".

Cette fois-ci, le convoi présidentiel se rend à l'aéroport de Villacoublay, dans les Yvelines, pour éviter la longue route en voiture.

Peu après 20 heures, la DS présidentielle approche du carrefour du Petit-Clamart, dans le département de la Seine. Une estafette est garée sur le bas-côté mais la route est dégagée.

Alors que la voiture passe devant, plusieurs coups sont tirés. Puis une seconde voiture prend en chasse la DS. Ses occupants ouvrent le feu mais ne blessent personne. Douze hommes, également membres de l'OAS, sont arrêtés.