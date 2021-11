On vous raconte l'histoire du Landru de la Côte, tueur cupide des années 1960

"C'était un accident"

Après des heures d’interrogatoire, l’assassin passe aux aveux. "Pour Odette,c. Nous étions passés souper chez elle. La soirée s’était bien déroulée, mais elle n’a pas apprécié que je lui fasse des remarques sur les commissions qu’elle me devait." Il avoue avoir exigé qu’elle signe une procuration et que la conversation s’est envenimée.

"Lorsque je suis en colère, je deviens comme fou, reprit-il, mais je ne voulais pas la tuer. Elle est tombée à la renverse et s’est tuée en se fracassant le crâne contre l’évier". Le lendemain, il a creusé une fosse, déshabillé et déposé le cadavre dans le trou qu’il a recouvert de gravats et d’une couche de ciment. "Quant à Mme Coppinger, explique-t-il, j’étais en affaires avec elle pour vendre un terrain sur lequel j’aurais touché une commission. Or elle m’a dit qu’elle voulait confier l’affaire à un autre courtier. Sous prétexte de lui présenter un confrère, je l’ai emmenée à la Villa Emily." Là, sous la menace d’un revolver factice, il l’a obligée à écrire des lettres. "Puis, du tranchant de la main, je lui ai porté un coup violent au larynx. Comme elle vivait encore, je l’ai étouffée." Dévêtant sa victime, il l’enterra puis brûla ses effets. Le lendemain il postait les lettres dans lesquelles Mme Coppinger informait les siens de sa brusque décision de partir en voyage.