On vous raconte l'histoire des Milandes, le château de Joséphine Baker rattrapé par les créanciers

Les Milandes, c’est cette demeure coup de cœur que Joséphine Baker acquiert durant la Guerre. C’est cet ilôt préservé, situé en zone libre, où la star franco-américaine cache Juifs et résistants. C’est cette "capitale de la fraternité" où l’espionne héroïque, frappée d’infertilité, réalise son rêve universaliste en élevant douze enfants adoptés aux quatre coins du monde. C’est l’épicentre, aussi, d’un vaste domaine devenu parc d’attractions... et gouffre financier qui conduira à sa perte.

Les Milandes, c’est ce château somptueux, édifié en 1489, où emménagent en 1947 les deux "Jo", Joséphine Baker et son quatrième mari, le chef d’orchestre Jo Bouillon. L’édifice garde jalousement un élégant jardin, taillé au cordeau par l’architecte Jules Vacherot, qui offre un décor aujourd’hui encore à des spectacles de fauconnerie. À l’intérieur, le luxe d’une salle de bains noir et or, inspirée du design du parfum Arpège de Lanvin, côtoie le style plus simple de la grande cuisine où "la tribu arc-en-ciel" partage les repas, face au mur éducatif où chaque carreau représente un fruit ou un légume.

Hommages militaires