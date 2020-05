On vous explique pourquoi, en mai 1870, notre région passe au rouge

Il y a cent cinquante ans, le Var et les Alpes-Maritimes étaient en rouge. Pas pour des raisons sanitaires. Pour des raisons politiques.

Une carte de France avait été établie à la suite du plébiscite du 8 mai 1870. Dans un pays qui avait voté oui à 80%, les départements dans lesquels le oui n’avait pas dépassé 70% avaient été mis en rouge plus ou moins foncé. Nos deux départements étaient en foncé.

Le plébiscite avait été organisé par Napoléon III pour reprendre le pays en main. Face à la montée des républicains de Gambetta, il proposait de réviser la Constitution et de créer un "empire libéral". Cela lui avait été suggéré par son ministre Émile Ollivier qui était également député du Var.

Napoléon III en était à son quatrième plébiscite. Il avait organisé le premier, le 20 décembre 1851, pour rester au pouvoir à la fin de son mandat de président de la République, le deuxième, le 21 novembre 1852 pour devenir empereur, le troisième, le 15 avril 1860, pour annexer Nice à la France (lire #NOUS des 4 et 18 avril). Chaque fois, le oui l’emporta.

60% de "oui" dans le Var, 70% dans les Alpes-Maritimes

Dans notre région, la victoire eut moins d’ampleur qu’ailleurs. Si on la rapporte au nombre d’électeurs inscrits, elle n’atteignit que 70% de oui dans les Alpes-Maritimes et 60 % dans le Var. Avec une déroute à Toulon – ainsi qu’à Draguignan et dans certains villages varois : un non à plus de 50%.

Quoi qu’il en soit, la victoire du oui dans les Alpes-Maritimes avait quand même été considérable. Entraîné par le maire de Nice François Malausséna et le député Victor Masséna, ce département était encore sur l’élan du rattachement du comté de Nice à la France.

On était reconnaissant à Napoléon III de ses largesses financières et de l’arrivée du chemin de fer. Le vote oui, à Nice, atteignit 90% des votants. L’opposition n’en était pas moins vaillante. Particulièrement à Grasse.

Partout émergèrent des leaders inconnus qui eurent leur heure de gloire dans les journaux de l’époque: l’architecte Jeansoulin ou le confiseur Muret à Menton, le curé Beilleud à Guillaumes. Ce dernier expliquait aux paysans illettrés qui voulaient voter oui que les trois signes N, O, N sur un bulletin signifiaient "oui"! Un jeune avocat de 29 ans, Alfred Borriglione se fit un nom en propageant le non, notamment dans la vallée de la Roya.

La démission des maires de Toulon et de Nice

Un jour, il serait maire de Nice. Les opposants de 1860 au rattachement de Nice à la France, Garibaldi en tête, qui avaient été bâillonnés, poursuivis, harcelés lors du précédent plébiscite, n’avaient pas désarmé. Leur nombre grossissait, ils réclamaient un retour de Nice à l’Italie.

L’opposition fut beaucoup plus violente dans le Var.

On n’avait pas oublié la répression sanglante des émeutes qui avaient suivi le coup d’État perpétré par Napoléon III en 1851 pour se maintenir au pouvoir. Des fusillades avaient alors eu lieu à Aups, Lorgues, Salernes, on avait dénombré 80 morts, 10.000 arrestations dans le département. Un jeune avocat de 28 ans, Noël Blache, qui était soutenu depuis Paris par l’écrivain Émile Zola, entretenait la haine varoise à l’égard de l’empereur.

On semblait avoir oublié les bienfaits que celui-ci avait eus à l’égard de Toulon lorsqu’il était encore président de la République et qu’il avait lancé les grands travaux de modernisation de la ville, dont la création du boulevard de Strasbourg ("boulevard Louis-Napoléon" à l’époque).

À la suite du vote négatif des Toulonnais, le maire Eugène Audemar démissionna. La France n’était pas au bout de ses peines. Trois mois plus tard, l’Empire serait balayé par la guerre de 1870. Le maire de Nice François Malausséna démissionnerait à son tour.

Le plébiscite du 8 mai? Beaucoup de oui pour rien!