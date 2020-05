On vous dit tout sur l'histoire de l'Allée des Grimaldi à Villars-sur-Var

En 1430, il demanda à des maçons de Côme de construire une allée afin de permettre aux gens et, particulièrement aux dames de sa cour, de parcourir aisément et par tout temps la centaine de mètres entre le château et un magnifique panorama qui domine la vallée de l’Estéron.

Il s’agit d’une double colonnade de deux fois 30 colonnes cylindriques, apparemment reliées entre elles par une traverse permettant de supporter une vigne grimpante, aboutissant à une terrasse en belvédère.

Ce genre d’aménagement est unique dans la région, mais on en retrouve dans le nord de l’Italie où ils forment des pergolas destinées à porter une treille.

Longtemps, les descendants du baron de Beuil, Grimaldi ou autres personnages célèbres ayant inscrit leurs noms dans l’histoire du village, venaient ici boire le vin de Villars, seul vin du haut pays qui peut prétendre à l’appellation contrôlée de côtes-de-provence.

Par la suite, à l’instar du comté de Nice, le fief connu bien des vicissitudes. Appartenant à la France sous la Révolution et l’Empire, Villars vota pour le rattachement à la France à l’unanimité en 1860. La treille de l’allée demeure attestée sur des archives de 1864, comme les poutres l’étaient encore en 1907 sur une aquarelle de l’artiste niçois Alexis Mossa (1844-1926). Mais le village azuréen ne prit le nom de Villars-sur-Var qu’en 1931.*

Une saga mouvementée

La lignée des Grimaldi fut créée en 1315 lors du mariage d’Andaron, fils de Barnabé Grimaldi venant de Gênes et Astruge héritière de Guillaume Rostagni (de Rostang).

Dès lors, de nombreuses aventures ont façonné l’histoire mouvementée des Grimaldi de Beuil et beaucoup au sein du château de Villars-sur-Var. Comme celle de Jean-Baptiste Grimaldi qui faillit être empoisonné avec tout son entourage, alors qu’il s’était engagé à livrer Nice à la France.

Un jour tandis qu’il jouait à la paume dans l’enceinte du château, un inconnu se présenta pour demander l’aumône. Son allure ayant paru suspecte, on le retint prisonnier et on le tortura jusqu’à ce qu’il avoue être venu pour empoisonner toute la maison.

Dans la citerne, on retrouva effectivement du poison enveloppé de parchemin. Il fut pendu et le duc de Savoie fut suspecté de cette machination.

À la suite de cette trahison, Jean-Baptiste Grimaldi se mit au service de la France, ravagea le haut pays et mourut à la bataille de Cérisoles (actuelle ville de Ceresole, Alba) lors de la neuvième guerre d’Italie le 11 avril 1544.