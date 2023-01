On vous démêle le vrai du faux sur l'histoire des tirailleurs à Menton

1.137 sont inhumés à Menton - Vrai

Tous les tirailleurs sont enterrés au cimetière du Trabuquet. D’abord dans une fosse commune.

"Un remaniement du cimetière intervient entre 1924 et 1931 à l’initiative du Souvenir français. Les deux premiers carrés, Marne et Verdun, sont inaugurés en novembre 1930. Les carrés de Champagne et d’Orient datent de 1931. Les corps des fosses communes sont alors exhumés et ré-inhumés dans des tombes individuelles", explique-t-on sur le site de l’inventaire du patrimoine en Paca.