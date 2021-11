"On avait peur, mais on ne disait rien". Cachées avec une centaine de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, elles témoignent

Beuil a officiellement adhéré au réseau "Villes et Villages des Justes de France", dimanche. L’aboutissement d’une enquête menée par Michel Rémy, professeur d’anglais à la retraite. Il estime qu’une centaine de personnes ont été cachées au village, entre 1943 et 1944, quand les nazis se sont installés à Nice et se sont mis à traquer les Juifs.

"Mon père, Sali Wiener, était médecin et les gens l’appelaient ‘‘docteur miracle’’. Le boulanger, dont les enfants étaient souvent malades, nous donnait beaucoup de pain, que mes parents partageaient avec les maquisards. Il s’émerveillait de notre appétit… Chacun avait des secrets et savait les garder, c’est ce qui est exceptionnel dans cette histoire. Les enfants n’en parlaient jamais entre eux. C’était impossible de ne pas savoir: cent personnes dans un si petit village. Tout le monde savait mais ne disait rien."

Michèle Kahn, aujourd’hui écrivaine habitant à Paris, a dû fuir Nice, en septembre 1943. Elle avait trois ans. Sa famille a été dénoncée par la famille de sa concierge. "Le 13 septembre, on est partis avec un ou deux sacs, pour ne pas éveiller les soupçons. On a été cachés la première nuit à l’hôtel du Cians, puis chez le résistant Marcel Pourchier. Depuis la fenêtre, on voyait la route. Les Allemands circulaient en Citroën, avec des roues jaunes."

Après avoir fui Rouen, Josette Finkler quitte Nice à 12 ans, pour arriver à Beuil, peu avant que les nazis ne se mettent à traquer les Juifs. Le hasard a bien fait les choses. Ils vivaient au village dans une petite maison sans eau ni électricité. Son père est "entré" dans le maquis.

Tout le monde était à l’affût. "Il y avait des gens qui surveillaient la route. Si les Allemands arrivaient, on venait nous avertir. Il fallait partir dans la montagne, dans des bergeries et on y restait 2, 3, parfois 24 heures avec d’autres familles, raconte la Toulonnaise. Puis, les Beuillois allumaient des feux pour nous signaler qu’il n’y avait plus de danger."

"On ne voyait pas grand monde. Moi-même je ne savais pas qu’il y avait tellement de familles cachées dans le village. On ne fréquentait personne mais les gens savaient. On allait à l’épicerie. Je ne pouvais pas aller à l’école. Le curé Ollive me faisait les leçons de français et de latin."

Marie-Louise: "Si les Allemands montaient, le village était cuit"

Marie-Louise Poesy va recevoir le titre de Juste parmi les nations, au nom de ses parents. La famille de Beuillois avait accueilli dans leur maison excentrée deux enfants d’une famille de Juifs qui habitaient dans le cœur du village, à la demande du père. Elle avait 14 ans.

"Ils restaient avec nous. On mangeait le petit-déjeuner tous ensemble et quand il faisait beau, ils allaient dans les bois, où leur père les rejoignait et leur faisait les cours. On avait peur. Tout le monde avait peur. Si les Allemands montaient, tout le village était cuit. Mais on en a jamais trop parlé, même entre nous. On savait qu’il ne fallait rien dire, on ne disait rien. Voilà."