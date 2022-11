"Nous sommes les héritiers de la civilisation égyptienne", selon Christian Jacq, égyptologue et auteur de best-sellers

Le 5 novembre a marqué le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. En cette année qui célèbre également le bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion, l’égyptologue français Christian Jacq, auteur de best-sellers inspirés de l’histoire de l’Égypte antique, revisite pour nous le parcours de Champollion, le règne de Toutankhamon, et nous explique pourquoi, selon lui, l’Égypte des pharaons continue de fasciner autant à travers le monde.

On célèbre cette année le bicentenaire de l’annonce officielle du déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion. Quelle est la portée de son héritage?

L’Égypte pharaonique a duré jusqu’au VIe siècle après J.-C., date de l’invasion arabo-musulmane. Le dernier texte hiéroglyphique est gravé à ce moment-là, puis les temples égyptiens sont fermés et les hiéroglyphes deviennent une langue muette… Au XIXe siècle, Champollion, passionné par cette civilisation, se lance dans la compétition qui met alors aux prises plusieurs universitaires européens. Et en 1822, le miracle se produit: grâce à la méthode imaginée par Champollion, on arrive à lire les textes égyptiens comme on lirait un journal! C’est un outil incroyablement efficace, qui fait revivre d’un coup 3.500 ans de civilisation. Mais cela n’a pas été simple, notamment en raison de l’amertume des autres scientifiques, et la découverte de Champollion va rester dans l’ombre pendant près de 30 ans avant de s’imposer et de définir les bases de l’égyptologie.

Votre livre est sorti en 1987. Imaginiez-vous alors qu’il ferait décoller ainsi votre carrière?

Pas du tout! J’avais déjà publié des livres d’histoire, puis un roman qui avait remporté "un succès d’estime" comme on dit, mais ça s’arrêtait là. Jusqu’à ce qu’un jour, dans le cadre de mes recherches, en fouillant dans les réserves de la bibliothèque du Collège de France, je tombe sur les œuvres de Champollion. Je peux vous dire qu’à l’époque, plus personne ne parlait de lui.

Moi-même je ne savais rien à part le fait qu’il avait permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Et là, je tombe sur des lettres, des carnets de voyage, une littérature très abondante. Je commence à lire ces écrits, et je me dis: "Cet homme n’est absolument pas un savant de cabinet! C’est un aventurier, qui est parti en Égypte au prix de mille difficultés, qui s’est habillé selon les coutumes locales, qui a appris la langue, qui s’est heurté au trafic d’antiquités qui faisait rage à l’époque…" Bref, je suis tombé sur une sorte d’Indiana Jones, doublé d’un immense savant. Il y a quand même peu de gens qui peuvent se targuer d’avoir ressuscité une civilisation qui a duré 3.500 ans! J’ai donc décidé d’écrire un essai en m’appuyant sur cette matière, en comblant les blancs qui pouvaient exister. Le livre a été publié en 1987, dans l’indifférence générale. Jusqu’à ce que je sois invité sur Europe 1 pour en parler, puis au 13-heures d’Yves Mourousi sur TF1, et là les choses ont complètement décollé.

À quoi est dû selon vous le phénomène de l’égyptologie, ce succès public auquel, d’ailleurs, vous contribuez?

J’en ai moi-même toujours été très surpris. On parle de l’Égypte pharaonique au Japon, en Corée, au Brésil, aux États-Unis, en Europe… Le dirigeant le plus connu dans le monde, toutes époques confondues, c’est Ramsès II! Cela dit, il y a des éléments objectifs. D’abord, l’Égypte pharaonique est la plus grande civilisation de l’Antiquité, indéniablement. Elle a presque tout inventé: la littérature, l’art, la médecine, l’économie, l’architecture… Tout cela avec des valeurs humaines, spirituelles et esthétiques sans équivalent.

Nous sommes tous un peu les héritiers de cette civilisation qui, je le répète, a perduré 3.500 ans. Avec des crises, certes, mais en conservant son système, sa culture et ses valeurs, même lorsqu’elle a été envahie. L’Égypte fascine encore. La moindre découverte, le moindre objet, sont désormais mis en avant. La Grèce et la Rome antiques sont peut-être nos mères, mais l’Égypte antique est notre grand-mère, et c’est sans doute pour cela que nous l’aimons et la chérissons.

Vous publiez le premier volume d’une encyclopédie intitulée , dont vous dites qu’il s’agit d’un …

Ce qui fascine, c’est la grande cohérence de cette civilisation, sa faculté à produire puis gérer un système social, économique, politique, judiciaire très évolué pour l’époque. Ce qui fait que lorsqu’on étudie cette période, on a l’impression de travailler sur du présent. Quand vous vous intéressez à l’Égypte ancienne, vous vous en sentez étrangement proche: malgré les temps qui nous en séparent, cette civilisation, qui a d’ailleurs irrigué les premiers temps du christianisme, nous est familière.

Elle a aussi des choses à nous apprendre. Prenons l’exemple de l’économie égyptienne: le partage et le don étaient à l’époque dominants, l’argent était absent. Une pratique dont notre époque, largement inégalitaire, pourrait peut-être s’inspirer. Mais il s’agit sans doute là d’un rêve d’égyptologue…

Autre date incontournable: la découverte de la tombe de Toutankhamon, le 5 novembre 1922. Qu’a-t-elle révélé?

C’est une découverte archéologique exceptionnelle! L’une des plus grandes de tous les temps! Cela a d’ailleurs demandé à Howard Carter, son découvreur, un courage, un flair et une abnégation incroyables. Le reliquaire découvert par Carter est un trésor, dont tous les objets n’ont pas encore été étudiés.

Pour ma part, je lutte en outre avec force contre l’idée répandue que Toutankhamon aurait été "un petit pharaon". Au contraire, il a joué un rôle charnière dans l’histoire égyptienne. Il arrive après un moment très difficile, juste après Akhenaton et Néfertiti, lesquels ont changé de capitale, transformé les rituels religieux et dont le règne se passe très mal. L’époque de Toutankhamon est donc une période de transition, qui aurait pu très mal tourner.

Et cela n’a pas été le cas: ce tout jeune roi, sans doute très bien entouré, a restauré la tradition de l’Égypte pharaonique sans guerre, sans morts, sans crise politique majeure. Son bilan est celui d’une Égypte redressée, ce qui n’est pas rien au regard de la situation dont il avait hérité.

Le musée du Caire doit ouvrir ses portes dans les mois à venir. Qu’en attendez-vous?

Le premier musée du Caire a été ouvert par le Français Auguste Mariette. Mais pendant longtemps, les objets les plus précieux, ramenés dans des conditions pas toujours très nettes, ont surtout peuplé les musées européens. La découverte du tombeau de Toutankhamon a tout changé: devant l’incroyable richesse de cette découverte, les autorités égyptiennes ont décidé de se réapproprier leur patrimoine.

Le musée qui doit ouvrir au Caire va abriter l’intégralité du trésor de Toutankhamon, c’est-à-dire des centaines d’objets, mais aussi des ateliers de restauration, ce qui est très important. C’est un événement majeur pour l’Égypte.

