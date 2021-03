Monaco va se jumeler avec la commune italienne de Dolceacqua, en Ligurie

Et c’est autour d’un lien historique que va se construire ce partenariat. Le 3 novembre 1523, à Monaco dans le jardin des Orangers du Palais Grimaldi, Augustin Grimaldi, évêque de Grasse et seigneur de Monaco a présidé la cérémonie de prestation de serment des Syndics de Dolceacqua, Apricale, Isolabona et Perinaldo, fédérant le fief.

La date du 3 novembre 2023, 500 ans après ce serment, a donc été choisie pour célébrer le jumelage entre Monaco et Dolceacqua. Le souverain, déjà citoyen d’honneur de Dolceacqua a donné son assentiment au projet qui renforcera les liens d’amitiés entre les deux communes.

Échanges culturels

Ces liens existent depuis longtemps. Il y a quelques années, la commune italienne avait prêté l’un de ses trésors à la Principauté: le retable de Sainte-Dévote réalisé par Louis Bréa suite à la commande de Françoise Grimaldi en 1515. Le triptyque avait été exposé dans l’église Sainte-Devoté pour la célébration de la patronne de la Principauté en janvier.

À son tour, le prince avait également prêté à la commune pour une exposition, une toile de Claude Monet issu des collections privées du Palais princier, à l’occasion d’une rétrospective consacrée au peintre français.

"Nous souhaitons renforcer la solidarité, nos liens fraternels et privilégiés en promouvant les échanges dans les domaines du patrimoine, du tourisme et du sport. Ce sera un jumelage très actif" promet Georges Marsan.

Des objectifs qui seront consignés dans une charte de jumelage en cours de préparation.