Mais au fait, pourquoi le 8 mai est-il un jour férié?

"Par cette signature le peuple allemand et les forces armées allemandes sont pour le meilleur et pour le pire entre les mains des vainqueurs": ce sont les mots du général allemand Jodl, rapportés par le journaliste correspondant de guerre Price Day.

Nous sommes le 7 mai 1945. Il est 2h41 du matin. Le colonel général Alfred Jodl, chef d’état-major des armées allemandes, vient de signer un document très important.

Ce texte dit que l’Allemagne reconnaît sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale.

Le premier acte de capitulation, signé le 7 mai 1945 à 2h41. Photo ourdocuments.gov/Wikimedia Commons.

Ce conflit dure depuis septembre 1939 en Europe. Il a été déclenché par Adolf Hitler, un dictateur allemand antisémite (raciste envers les Juifs: ils appartiennent à un peuple, les Sémites, qui vivait jadis dans les régions du sud de la Palestine et celles d'Israël, et à la communauté issue de ce peuple. Ils ont pour religion le judaïsme. Relis notre article à ce sujet en cliquant ici).

Mais en ce début de mois de mai, la mort d’Hitler (qui a mis fin à ses jours le 30 avril) et la chute de Berlin (la capitale de l’Allemagne) annoncent la défaite de l'Allemagne nazie.

Avant de mourir, Hitler a désigné comme successeur (remplaçant) l’amiral Karl Dönitz. C’est donc lui qui a pour mission d’échanger avec les Alliés (Royaume-Uni, États-Unis, Union soviétique – 15 États dont la Russie actuelle, la France libre et la Chine), ces pays qui ont conclu une alliance contre l’Allemagne. Dönitz envoie le général Jodl à Reims.

Jodl arrive à l’aéroport de Reims le 6 mai vers 17 heures. Les négociations (quand on essaie de trouver un accord ou d'obtenir quelque chose) tentées jusque-là par un autre responsable allemand n’ont rien donné.

Les Alliés demandent une reddition (le fait de se rendre) sans condition (totale), c’est-à-dire sans aucune compensation (argent, territoire...).

Jodl transporte avec lui un document signé par le nouveau chef Dönitz qui prouve qu’il peut signer la reddition. Peu de temps après, il est conduit rue Jolicœur, au premier étage du quartier général des Alliés (aménagé dans une école!), le lieu où tout se décide.

Cette pièce est surnommée la "War room" (ou "salle de guerre", en français). Il faut imaginer qu’à l’époque, c’est le lieu le plus secret d’Europe! Il ne doit pas attirer l’attention des services d’espionnage (de surveillance) allemands.

D'ailleurs, de l’extérieur, il ressemble à un bâtiment comme les autres.

Dans la "War room" sont accrochées du sol au plafond des cartes qui montrent la stratégie militaire des Alliés. Mais cette nuit-là, connaître tout ça n’a plus d’importance car on sait déjà que l’Allemagne d’Hitler a perdu.

"Le chef de l’état-major allemand n’y jeta même pas un coup d’œil", raconte le journaliste Price Day. Les Allemands espèrent seulement gagner du temps pour permettre aux soldats et aux populations civiles (non-militaires) de sortir de la zone qui va être occupée par l’Armée rouge après le découpage de l’Allemagne en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française et soviétique).

Ils ont peur que cette armée se venge après ce qu'elle a subi de la part des Allemands (des millions de soldats et de civils ont été tués).

Photo prise le 7 mai 1945 à Reims, représentant les officiers des armées alliées qui paraphent la capitulation de l'Allemagne. Photo AFP.

Autour de l’immense table installée au centre de la pièce (la plus importante du monde à ce moment-là!), l'Allemand Alfred Jodl fait face à l'Américain Walter Bedell-Smith, le bras droit (principal assistant) du chef des Alliés, le général américain Eisenhower.

Il y a des caméras dans tous les angles et les photographes s’agitent. Des étiquettes ont été disposées sur la table pour que les participants sachent où s’asseoir.

Les signatures de la reddition commencent. Elles dureront dix-sept minutes. Puis, les Allemands quittent la salle pour aller à l’étage supérieur, le bureau d’Eisenhower. Ils y passent deux minutes.

Le chef des Alliés reçoit ensuite la presse et ses collaborateurs (ceux qui travaillent avec lui) et fête l’événement avec du champagne. Avant de prononcer un discours.

Pour autant, l’arrêt des combats (ou acte de capitulation) est fixé un peu plus tard, le 8 mai à 23h01. Le représentant allemand a réussi à avoir un délai de la part des Alliés. Les soldats et les populations civiles ont presque deux jours pour sortir de la zone de l’Armée rouge.

Staline, le chef de l’Union soviétique, exige (impose) de son côté que le texte soit à nouveau signé à Berlin, ville occupée par l’Armée rouge.

Staline, le chef de l’Union soviétique, exige (veut) de son côté que le texte soit à nouveau signé à Berlin, ville occupée par l’Armée rouge. Sur cette photo, on voit Wilhelm Keitel signant la capitulation sans condition de l'armée allemande au quartier général de l'Union Sovietique à Berlin. Photo NARA.

Sur la photo que tu vois juste au-dessus, on voit Wilhelm Keitel qui signe la capitulation sans condition de l'armée allemande au quartier général de l'Union Sovietique à Berlin.

Au moment de cette nouvelle signature, avec le décalage horaire, nous sommes le 9 mai et il est 1h01 du matin à Moscou, capitale de l’Union soviétique. C’est cette date qui sera reconnue comme celle de la victoire par l’Union soviétique.

Les combats cessent donc en Europe. Mais la guerre n’est pas encore finie! Le Japon (qui est du côté de l’Allemagne) continue de combattre les Alliés dans le Pacifique (océan le plus vaste de la planète).

Il capitule quatre mois plus tard, le 2 septembre 1945, après l’envoi de deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, deux villes japonaises. C’est officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Et à Nice, comment-a-t-on accueilli la nouvelle?

Défilé à Nice le 8 mai 1945. Photo DR.

Avec un peu d’avance! Le 7 mai, en fin d’après-midi, des soldats en permission (autorisation de sortie) présents sur la Baie des anges lancent une rumeur: l’Allemagne aurait capitulé.

Des échos (informations lointaines) leur arrivent depuis Reims. Dans son livre Les Alpes-Maritimes dans la guerre 1939-1945, l’historien Jean-Louis Panicacci partage l’extrait d’un article de journal de l’époque: "Des groupes de jeunes gens et de jeunes filles circulent en chantant. Les drapeaux surgissent. (...) Et voici les jeeps grappe humaine (avec beaucoup de monde dessus). Sur les minuscules véhicules, dix, vingt personnes se hissent, des soldats français ou alliés, des jeunes filles, des enfants (...) Vers minuit, on se lasse d’attendre. Les sirènes s’obstinent à rester muettes, les cloches à rester passives. Chacun rentre chez soi, l"Avenue se vide. On sait bien que c’est la paix, mais voilà, ce n’est pas encore officiel. Alors, à ce soir, pour la première!"

L’annonce, la bonne, est faite le 8 mai à 15 heures.

*Une partie des informations présentes ici sont extraites d'un article écrit par Marc Bouxin, directeur des musées historiques de Reims et publiée dans la revue "Chemins de mémoire".