L'Homme de Grimaldi, type d'Homo sapiens fossile découvert en 1901 près de Menton

Ils ont été découverts dans ce qui a été naturellement baptisé la grotte des enfants. Ils étaient ornés de ceintures en coquille d’escargot et entourés de nombreux artefacts, outils en pierre et figurines de Vénus.

Entre 1873 et 1901, dix-sept squelettes ornés de parures de coquillage, de canines de cerf ou de vertèbres de poisson, et souvent saupoudrés d’ocre rouge sont découverts sur le site.

Il est constitué d’une série de grottes et d’abris-sous-roche dont les plus connues sont la grotte du prince, la barma grande et, surtout, la grotte des enfants où, le 3 juin 1901, l’abbé de Villeneuve a découvert ses fameux squelettes que l’anthropologue René Verneau (1852-1938) baptisa l’Homme de Grimaldi.

"Les squelettes étaient remarquablement en bon état (bien que le poids de quelque huit mètres de sédiments ait écrasé les crânes), en particulier celui de la femme" a écrit de Villeneuve.

Pourtant, le chanoine aurait été frappé par le prognathisme (saillie en avant des os maxillaires) des crânes. "Une telle observation aurait pu être provisoire, reprend-il. Mais après études, il peut être établi que la femme avait un état d’orthodontie qui a induit son prognathisme."

L’examen de la sépulture semble montrer qu’à l’origine se trouvait d’abord le corps de l’adolescent couché sur le dos et que, dans un second temps, fut disposé celui de la femme.

Une pointe de silex fichée dans la colonne vertébrale de l’enfant atteste de la violence dans les sociétés préhistoriques. Ce sont ces découvertes qui ont donné l’appellation Homme de Grimaldi, en l’honneur du prince.

Une recherche en datation

À l’époque, les techniques de datation étant limitées, on pensait que le peuple Grimaldi appartenait à la fin du paléolithique. Mais, grâce à une faune tropicale trouvée sous les squelettes, soit des restes de rhinocéros de Merck, d’hippopotame et d’éléphant à défenses droites, connus depuis des temps plus anciens, une déduction de l’âge réel a pu être faite et situe ces individus dans la période humide entre 50.000 à 30.000 ans avant notre ère, soit l’époque aurignacienne inférieure (datation archéologique du paléolithique supérieur associé au début de l’homme moderne).

On note d’ailleurs auprès de ces restes, un outillage que les prédécesseurs de Grimaldi ne connaissaient pas. Bien que les squelettes Grimaldi soient très différents de ceux qui avaient été déterrés depuis le début des fouilles, tous sont les premiers représentants de la population Cro-Magnon qui a occupé longtemps la provence littorale. La découverte du chanoine de Villeneuve est exposée au Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco.