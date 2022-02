L'hommage du monde des échecs au prince Albert 1er au Casino de Monte-Carlo

En cette année marquant le centenaire de la disparition du prince Albert 1er, les initiatives se multiplient pour ranimer l’esprit précurseur du trisaïeul du prince Albert II dans maints domaines. Ce samedi, le "noble jeu" était ainsi à l’honneur dans le mythique Atrium du Casino de Monte-Carlo, où la Fédération monégasque d’échecs, avec le soutien de la SBM, avait monté une opération "revival" et pourtant bien dans l’ère du temps.

"Le noble jeu comme on l’appelle, comme d’autres sports en Principauté - les courses de canots ou les tournois de tennis -, a contribué fortement au rayonnement de la Principauté grâce aux comptes rendus des correspondants des différents journaux étrangers, qui rendaient compte chaque jour des parties du noble jeu, qui était fortement tenu en estime à la Belle époque en raison de ces valeurs sportives, intellectuelles et également humaines, a rappelé Stéphane Lamotte, secrétaire général du Comité exécutif Albert 1er. Alors c’est une chance aujourd’hui de pouvoir faire écho à un évènement du passé à une époque où le noble jeu connaît un regain d’intérêt."

Pour preuve le carton de la série Le Jeu de la Dame sur la plateforme Netflix, comme la success-story en cours du manga made in Monaco Blitz.

En souvenir de prestigieux tournois d’échecs organisés en ces mêmes lieux entre 1901 et 1904, une "Simultanée Prince Albert 1er" a ainsi opposé, hier, la Grand Maître International Pia Cramling, et la Maître International Almira Skripchenko, à 32 jeunes joueur(se)s licencié(e)s du Cercle de Monte-Carlo et champion(ne)s (U8 à U16) des Alpe- Maritimes. Pour les novices, les deux championnes ont donc joué chacune 16 parties simultanément. Deux tournois (jeune et VIP) prolongeant l’évènement aujourd’hui dans le cadre de l’Hôtel Hermitage.

Mais l’essentiel était ailleurs que dans ces batailles cognitives sur 64 cases. La "Simultanée Prince Albert 1er" poursuivant des valeurs supérieures : la transmission du savoir à la jeune génération, la volonté d’accorder leur vraie place aux femmes dans la discipline, et enfin la reconnaissance du beau jeu.

Président du Cercle d’Échecs de Monte-Carlo (CEMC) depuis 1990 et de la Fédération locale, Jean-Michel Rapaire a d’abord souligné la présence de "champions de demain", avant que le président géorgien de l’European Chess Union (ECU), Zurab Azmaiparashvili, n’insiste sur l’importance de passer le témoin. "Nous vieillissons tous. Et demain la Fédération des échecs rajeunira notamment grâce à ces jeunes joueurs présents ici." Concluant : "Les échecs vous rendent intelligent" après avoir souhaité "la paix dans le monde".

Car samedi, la traditionnelle école de l’Est était la plus représentée autour des échiquiers, notamment par la présence de la vice-présidente slovaque de l’ECU, Eva Repkova, et la présidente lettone de la Fédération internationale des Échecs (FIDE), Dana Reizniece-Ozola - par ailleurs ancienne ministre des Finances de Lettonie.

Des officielles venues saluer la mémoire du prince Albert 1er mais aussi l’école monégasque du "jeu noble" et ces deux "exceptionnelles" ambassadrices : Pia Cramling et Almira Skripchenko. Deux exemples discrets du soft power monégasque, puisque détentrices de huit coupes d’Europe féminines des clubs sous la bannière de la Principauté !

L’occasion rêvée de ressortir de l’armoire à trophée la mythique coupe Prince Albert 1er, récompensant historiquement un joueur se distinguant pour ses performances et la beauté de son jeu. "La Principauté, entre 1901 et 1904, a accueilli l’un des plus prestigieux tournois d’échecs réunissant les meilleurs joueurs du monde dans le cadre prestigieux du Casino de Monte-Carlo avec le soutien de la Société des Bains de Mer", rembobine Stéphane Lamotte.

"En 1903, le prince Albert 1er remettait une Coupe du Prince à un jeune joueur brillant (Harry Nelson) Pillsburry, connu pour ses performances et la beauté de son jeu. Il était en particulier réputé pour pouvoir jouer jusqu’à 22 parties simultanées et à l’aveugle."

Un trophée remis par le prince Albert II à Pia Cramling, cinquième femme à remporter le titre FIDE de Grand-Maître en 1982 et inlassable porte-parole des femmes dans sa discipline depuis. Bref, une "Queen of Art" pour reprendre le nom de l’œuvre exposée au printemps 2021 dans ce même Atrium, déjà en hommage à la place des échecs en Principauté.

La place des femmes dans le monde des échecs, il en était justement question hier, en fin de parties, lors d’un débat inédit. "Parce que nous croyons que c’est l’avenir qu’il y ait plus de femmes dans les échecs et leur administration. Elles nous apporteront plus de succès", a garanti le président de l’ECU, Zurab Azmaiparashvili.

Invité à jouer le premier coup de chacune des 32 parties, jamais anodin et déterminant dans le scénario de la partie, le souverain a ainsi demandé à un jeune joueur : "Tu préfères une partie facile ou difficile ?" "Difficile !", a répondu sans ambages le jeune cavalier, prêt à affronter la reine Cramling. Soyez rassurés, la relève est prête !