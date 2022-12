Les vies d’Albert Ier racontées dans les Annales monégasques

"Une belle leçon d’histoire pour les Monégasques"

Questions à Thomas Fouilleron, directeur des Archives du Palais princier.

Alors que l’année de commémoration de la disparition du prince Albert Ier s’achève, toutes les facettes du personnage semblent avoir été abordées pour se souvenir de lui au plus juste ?

En effet, c’était l’objectif. Nous avons essayé, en publiant cette première partie des actes du colloque, d’apporter des pierres supplémentaires sur lesquelles un biographe pourra s’appuyer davantage. C’est notre espérance. L’un des prolongements est aussi un portail documentaire qui sera prochainement mis en ligne. Une partie de l’équipe du comité va continuer à travailler sur le contenu de ce site qui sera une grande encyclopédie en ligne regroupant iconographies, correspondances, documents en consultation autour du prince Albert Ier.

L’évocation de la figure d’Albert Ier cette année lors de plusieurs événements en Europe a-t-elle suscité de nouvelles demandes d’historiens et chercheurs auprès des archives du Palais ?

Assurément. Le travail en amont du comité de commémoration de sensibilisation, d’approche, d’aiguillage sur des sources intéressantes a aiguisé cet appétit. Un appétit redoublé dans les différents lieux du pèlerinage mémoriel cette année. À Kiel par exemple, le public allemand a découvert ce projet d’Albert Ier de faire de la ville par son truchement, une ville de paix, de diplomatie de l’ombre. Aujourd’hui, nous avons des suites et un certain nombre d’interlocuteurs imaginent déjà un prolongement au centenaire et vont proposer des choses.

Que pensez-vous que l’on retiendra de cette commémoration en Principauté ?

Ces événements ont été une belle leçon d’histoire pour les Monégasques et les résidents. Au-delà de ce qu’on croyait savoir de lui, de la statue des Jardins de Saint-Martin, d’un prince navigateur et savant, s’est dessiné le portrait d’un homme luttant contre les injustices. Et il faut espérer que les élèves de la Principauté s’approprient Albert Ier et qu’il soit un exemple des notions que l’Éducation nationale inculque aux jeunes. C’est le but des commémorations que de tracer un chemin en mettant en lumière des héros nationaux.

Ce sera aussi le cas l’an prochain, avec l’évocation du prince Rainier III pour le centenaire de sa naissance ?

Pour Albert Ier, nous étions dans le bilan d’une œuvre, dans le cas de Rainier III, c’est le centenaire de sa naissance et la tonalité des commémorations sera plus dans l’affectif. Nous touchons un sujet qui est très proche de nous et nous ne sommes pas encore en capacité d’avoir la même focale pour cerner le personnage et son œuvre comme nous avons pu l’avoir pour le prince Albert Ier avec un siècle de recul. Il faut pouvoir accéder à toutes les sources directement exploitables par une communauté de chercheurs que l’on va lancer sur un corpus. Mais pour autant, l’Histoire est convoquée aussi dans le centenaire de la naissance du prince Rainier III et les Archives du Palais prendront toute leur part aux commémorations, ne serait-ce que par une grande exposition au Palais, à partir du 31 mai.