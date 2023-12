Les Éditions du Rocher fêtent leurs quatre-vingts ans, retour sur cette maison d'édition

Dans l’étroite rue du Milieu à Monaco (aujourd’hui rue du comte Félix Gastaldi), on apercevait sa silhouette coiffée d’un panama. Il marchait d’un pas vif, faisait claironner l’accent méridional de sa voix et s’arrêtait au numéro 28. Là, aux Editions du Rocher, Charles Orengo était chez lui. C’est lui qui avait créé cette maison d’édition le 1er novembre 1943. Il y a quatre-vingts ans...

En pleine Seconde guerre mondiale, à une époque où l’on manquait de tout - et de papier en particulier - il fallait être audacieux pour se lancer, à l’âge de 30 ans, dans une telle entreprise.

Un père croupier

Mais Charles Orengo n’en était pas à une audace près. Il était né à Monaco le 22 août 1913, d’un père croupier au Casino qui exploitait en plus une ligne de cars entre Sospel et Monaco, et d’une mère monégasque. Ses parents s’étant séparés, il vivait avec sa mère à qui il rapporta quelques sous à partir de l’âge de 17 ans en travaillant au bureau monégasque du journal le "Petit Niçois".

Il se fit ensuite engager à l’agence Havas de Monaco, chargé de trouver des annonceurs pour l’annuaire des Téléphones. La guerre arriva. Le voilà enrôlé dans les chasseurs alpins. Il se retrouve à la frontière franco-suisse chargé de censurer le passage des publications. Il se fait un malin plaisir d’accorder des visas à des écrits de résistants. On se méfie de lui, il se retrouve à Monaco.

Arrêté par les Italiens

Le soir, il remontait le col de son manteau et, la tête dans les épaules, longeait la rue des Remparts et se glissait jusque chez Marguerite Prautois, professeur d’anglais au collège de jeunes filles, pour participer à des réunions de résistants. Leur groupe fut arrêté par les troupes d’occupation italiennes. Ils furent incarcérés dans une prison à Cuneo. Cela dura moins longtemps que redouté. Ils furent libérés lors de la capitulation italienne du 3 septembre 1943.

Deux mois plus tard, le 1er novembre1943, Charles Orengo créait sa maison d’édition du Rocher. Il n’avait pas perdu de temps ! L’entreprise fonctionna d’abord dans son appartement au numéro 2 de la rue des Vieilles Casernes, aujourd’hui rue de l’Abbaye. Charles Orengo s’empressa de publier des écrivains interdits comme Georges Duhamel, futur académicien français.

Avec René Novella

Il s’aperçut très vite qu’il ne pouvait faire tourner la maison tout seul. C’est alors qu’un autre monégasque le rejoignit : René Novella. Celui-ci avait 21 ans et était passionné par la littérature. Il devint secrétaire général des Éditions du Rocher. Par la suite on retrouvera René Novella traducteur de Malaparte, ambassadeur de la Principauté à Rome, directeur de la Bibliothèque de Monaco, chargé des Affaires Culturelles et des congrès de la Principauté, directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, organisateur du Festival de la Télévision de Monaco. Pour le moment, il fait tourner la maison du Rocher.

Et cela fonctionne bien. Les éditions Plon apportent leur concours financier et Jean Mistler, futur secrétaire perpétuel de l’Académie française, son aide littéraire. Les Éditions du Rocher sont prospères. En 1948, elles emménagent au 28, rue Comte Félix Gastaldi. Des auteurs célèbres viennent pousser la porte : Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature, venu en voisin depuis Nice où il s’est installé en 1947 après son retour d’exil des États-Unis, François Mauriac, Jean Giono, Jean Cocteau.

L'indispensable Jean Cocteau

Jean Cocteau ! Voilà quelqu’un dont la maison d’édition ne va plus se passer à partir de 1952 ! À cette époque, il séjourne de longs mois de l’année à la villa Santo Sospir, au Cap Ferrat, chez son amie la richissime Francine Weissweiller. Les éditions du Rocher rachètent ses textes à son ancien éditeur Paul Morihien.

L’époux de Francine Weissweiller assure une augmentation du capital financier. Cocteau fait des illustrations. Charles Orengo devient un familier du Cap Ferrat. "J’aimerais qu’il exerce un contrôle sur toute mon œuvre et qu’il empêche mon travail de s’écheveler, qu’il rembobine la pelote", dit Jean Cocteau de Charles Orengo.

À cette époque, Cocteau fréquente un jeune homme, Edouard Dermit qui deviendra plus tard son fils adoptif. Il l’installe dans un appartement dans la maison voisine des Éditions du Rocher, au 30 de la rue Comte Félix - appartement qui a appartenu à l’ancien maire de Monaco Louis Aureglia. Les visites de Cocteau au Rocher n’en seront que plus fréquentes.

Une période difficile

La maison d’édition connaît la prospérité. Elle publie Giraudoux, Giono, Colette. Mais en 1949 Charles Orengo est appelé à Paris au poste de conseiller de direction des éditions Plon. Il ne peut refuser, devient le soldat de Plon. Les Éditions du Rocher trouvent un nouveau P.D.G. en Gérard Worms, frère de Francine Weissweiller. Mais la période devient difficile.

En 1962, un rapprochement est réalisé avec les éditions Plon et les Presses de la Cité. Le Rocher devient alors une filiale du groupe. Le Rocher devient parisien. Parisien tout en restant monégasque. La situation est la même aujourd’hui. Car quelle qu’ait été l’évolution de la maison d’édition, son siège social demeure à Monaco, au 28 rue du comte Félix Gastaldi. Charles Orengo aurait certainement voulu qu’il en soit ainsi.